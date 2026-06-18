Bullismo e disagio giovanile, a Varese il mondo dello sport e della scuola si alleano per l’inclusione

Bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile non sono emergenze passeggere, ma fenomeni complessi che richiedono risposte strutturate e una costante attenzione sul territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro dal titolo “Scuola, sport e disabilità: strategie per l’inclusione contro il bullismo e il disagio giovanile”, svoltosi alla Sala Montanari di Varese. L’evento ha riunito amministratori locali, rappresentanti del mondo scolastico, associazioni e cittadini per fare il punto su un tema di stretta attualità.

I dati e il ruolo dello sport

Nel corso del dibattito, Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, ha condiviso dati definiti allarmanti, specchio di un malessere che si manifesta con richieste d’ascolto e la necessità di strumenti per gestire ansia ed emozioni.

Una delle risposte chiave individuate dai relatori risiede nella pratica sportiva. Come evidenziato dalla senatrice di Noi Moderati Giusy Versace (membro della 7ª Commissione del Senato e presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla disabilità), lo sport rappresenta uno strumento educativo e di prevenzione fondamentale, in grado di favorire l’inclusione sociale e contrastare l’isolamento dei più giovani.

Le iniziative legislative

Il confronto varesino è stato anche l’occasione per fare il punto sull’attività parlamentare. Sono stati infatti presentati due specifici disegni di legge: uno volto a regolamentare l’uso dei social network tra i minori e un secondo, a prima firma della stessa Versace, finalizzato a rendere strutturale la presenza del supporto psicologico all’interno dei contesti scolastici. L’obiettivo dichiarato è quello di non limitarsi all’aspetto normativo, ma di attivare una rete comunitaria tra istituzioni, famiglie, scuola, sport e terzo settore.

La rete del territorio

L’appuntamento è stato promosso dal coordinatore provinciale di Noi Moderati Mattia Premazzi e da Sara Vezzaro, responsabile del movimento giovanile del partito, insieme al sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. All’incontro hanno preso parte per un saluto istituzionale anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, e il presidente della Provincia, Marco Magrini.

Il tavolo dei relatori ha visto alternarsi diverse figure del panorama giuridico, sociale e associazionistico:

Francesco Rubino, avvocato penalista ed esperto di bullismo e cyberbullismo;

Maria Cristina Lorusso, presidente dell’associazione “Io Non Ho Paura del Buio”, nata dall’esperienza di un gruppo di genitori di vittime di violenze;

Loredana Moreni, presidente di Anglad Prealpina;

Daniela Colonna Preti, presidente della Polha Varese, realtà sportiva attiva nella promozione dello sport per ragazzi con disabilità e fucina di atleti paralimpici di livello internazionale;

Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese;

Giuseppe Carcano, provveditore agli Studi e dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Varese.

Il dibattito ha confermato la necessità di trasformare il confronto teorico in azioni concrete e quotidiane all’interno della comunità locale.