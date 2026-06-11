Bus sostitutivi tra Varese e Stabio, pendolari lasciati a terra: “Posti esauriti e ritardi al lavoro”

Pendolari lasciati a terra nonostante un regolare abbonamento, autobus pieni già alle prime fermate e ritardi che si accumulano giorno dopo giorno. È la situazione segnalata da un utente della linea ferroviaria Varese-Stabio, attualmente sostituita da autobus a causa dei lavori che hanno comportato la sospensione del servizio ferroviario.

La criticità indicata dal lettore riguarda la corsa delle 7.03 da Cantello verso la stazione di Stabio. Nelle mattinate di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, racconta il pendolare, diversi utenti non sono riusciti a salire sul bus sostitutivo perché tutti i posti disponibili erano già occupati.

«Alcuni utenti non hanno potuto salire per motivi di sicurezza a bordo perché non c’erano più posti a sedere disponibili, rimanendo così a terra», spiega il lettore nella segnalazione inviata alla redazione.

Il confronto con lo scorso anno

Secondo quanto riferito, durante precedenti interruzioni del servizio ferroviario sulla stessa tratta erano previsti due autobus per ogni fascia oraria più frequentata. Una soluzione che permetteva di assorbire il numero di passeggeri diretti verso il confine e verso le principali destinazioni svizzere.

Quest’anno, invece, la riduzione del numero di mezzi nelle ore di punta starebbe creando problemi soprattutto a lavoratori e studenti. Chi non riesce a salire sul primo autobus deve attendere quello successivo, previsto circa mezz’ora dopo, senza avere comunque la certezza di trovare posto.

Una situazione che comporta ritardi all’arrivo sul posto di lavoro o a scuola e che genera malumore tra gli utenti, già alle prese con una fase complessa dovuta ai lavori ferroviari.

Un sistema che coinvolge decine di operatori

Le difficoltà segnalate dai pendolari si inseriscono in un quadro più ampio legato all’organizzazione del servizio sostitutivo. L’appalto regionale per i bus sostitutivi è affidato a un gestore che, sua volta, si appoggia a numerose aziende di trasporto di tutt’Italia per garantire il servizio durante le interruzioni ferroviarie.

La necessità nasce anche dai numeri: un convoglio ferroviario può trasportare circa 450 passeggeri, mentre un autobus turistico dispone mediamente di una cinquantina di posti. Per sostituire una sola corsa ferroviaria servono quindi diversi mezzi contemporaneamente.

Sulla tratta Porto Ceresio-Stabio-Varese-Gallarate operano infatti numerose compagnie, alcune del territorio e altre provenienti da diverse regioni italiane. Una macchina organizzativa complessa che, secondo operatori del settore, in queste settimane starebbe mostrando diversi limiti.

Disorganizzazione e difficoltà di coordinamento

Tra le criticità segnalate vi sono soprattutto i problemi di coordinamento. Molti autisti arrivano da fuori provincia e non conoscono il territorio, con conseguenti difficoltà nel seguire i percorsi, individuare le fermate o gestire le coincidenze.

Trenord fornisce orari, percorsi e indicazioni operative, ma sul campo, dicono gli utenti, la gestione risulta spesso frammentata. Anche l’assistenza ai viaggiatori viene concentrata principalmente nelle stazioni più importanti, come Varese e Gallarate, dove pochi addetti devono gestire flussi molto elevati di persone dirette verso destinazioni differenti.

La richiesta dei pendolari

I pendolari chiedono ora un intervento rapido per evitare che le stesse situazioni si ripetano nei prossimi giorni. Tra le possibili soluzioni indicate c’è il ripristino di un secondo autobus nelle fasce orarie più frequentate, in particolare nelle prime ore del mattino, quando la domanda è più elevata.

L’obiettivo è garantire che chi possiede un biglietto o un abbonamento possa effettivamente raggiungere la stazione di Stabio e proseguire il viaggio verso la Svizzera senza dover affrontare attese impreviste o il rischio di restare a terra.