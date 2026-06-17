Busto Arsizio entra nella guida Michelin: il ristorante Deg è tra i nuovi ingressi

Il ristorante DEG di Busto Arsizio entra a far parte della Guida Michelin Italia, inserito tra i nuovi ingressi segnalati dagli ispettori nell’ultimo aggiornamento della più autorevole guida gastronomica internazionale. Per ora non è una stella, ma una menzione, ma è già un importante ricnonoscimento, che premia il lavoro dello chef Stefano De Gregorio e di tutta la sua squadra a soli due anni dall’apertura del locale, aprendo le porte ai passi successivi per gli sipettori della guida.

Nella scheda dedicata al ristorante, gli ispettori Michelin hanno sottolineato l’identità della cucina di DEG, la qualità della materia prima utilizzata e la personalità della proposta gastronomica, elementi che rendono il locale uno dei punti di riferimento più interessanti della scena gastronomica del territorio varesino.

Per Stefano De Gregorio, chef e anima del progetto, il riconoscimento ha un valore che va oltre il traguardo professionale: «Ricevere la comunicazione dell’ingresso nella Guida Michelin è una soddisfazione enorme. È il riconoscimento del lavoro quotidiano di tutta la squadra, delle scelte coraggiose che abbiamo fatto e della fiducia che i nostri ospiti ci hanno accordato fin dall’inizio».

Una scelta che non premia solo il ristoratore, ma anche la città, che entra nella prestigiosa guida, anche se non ancora con una stella: «Sono particolarmente felice perché questo risultato arriva a Busto Arsizio, una città che merita di essere raccontata anche attraverso la sua ristorazione – aggiunge lo chef – Un grazie va anche all’amministrazione comunale e alle associazioni di categoria locali, con le quali fin dall’apertura ci siamo impegnati per rendere questa città anche un polo gastronomico. Aver portato qui un riconoscimento così prestigioso ci riempie di orgoglio e ci dà ancora più motivazione per continuare a crescere, senza perdere autenticità e passione».

La scheda completa del ristorante è disponibile sul sito della Guida Michelin.