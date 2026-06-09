Busto Arsizio, incontro pubblico su cammino e benessere: appuntamento al Museo del Tessile
L'iniziativa alle ore 17 di giovedì 11 giugno nella sala conferenze. Al termine della parte teorica, prevista una sessione pratica nel parco del museo
Giovedì 11 giugno il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà un incontro dedicato alla promozione di stili di vita attivi e al benessere della comunità. L’appuntamento, dal titolo “Muoversi insieme: cammino, salute e comunità”, è organizzato dall’assessorato allo Sport e dall’assessorato all’Inclusione Sociale e Salute del Comune, in collaborazione con Ats Insubria.
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i cittadini, si terrà alle 17 nella sala conferenze del museo, con ingresso da via Galvani. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica quotidiana e far conoscere le progettualità presenti sul territorio che promuovono movimento, salute e occasioni di socializzazione.
Durante l’incontro saranno presentate alcune delle esperienze attive in città e nel territorio, con particolare attenzione alle iniziative che favoriscono il benessere attraverso il cammino e l’attività motoria accessibile a tutte le età. Tra queste rientrano anche i progetti sviluppati nell’ambito di Fili Urbani – Argento in Forma, che puntano a contrastare la sedentarietà e l’isolamento sociale, soprattutto tra le persone più anziane.
Al termine della parte teorica è prevista una sessione pratica all’aperto nel parco del Museo del Tessile, dove i partecipanti potranno prendere parte a esercizi di stretching e mobilità guidati. Gli organizzatori consigliano di presentarsi con un abbigliamento comodo. L’incontro vuole essere un momento di informazione ma anche un’occasione concreta per avvicinarsi a semplici pratiche di movimento quotidiano, favorendo al tempo stesso la conoscenza delle reti associative e dei servizi che operano sul territorio per promuovere salute e qualità della vita.
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