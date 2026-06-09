Busto Arsizio, incontro pubblico su cammino e benessere: appuntamento al Museo del Tessile

Giovedì 11 giugno il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà un incontro dedicato alla promozione di stili di vita attivi e al benessere della comunità. L’appuntamento, dal titolo “Muoversi insieme: cammino, salute e comunità”, è organizzato dall’assessorato allo Sport e dall’assessorato all’Inclusione Sociale e Salute del Comune, in collaborazione con Ats Insubria.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i cittadini, si terrà alle 17 nella sala conferenze del museo, con ingresso da via Galvani. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica quotidiana e far conoscere le progettualità presenti sul territorio che promuovono movimento, salute e occasioni di socializzazione.

Durante l’incontro saranno presentate alcune delle esperienze attive in città e nel territorio, con particolare attenzione alle iniziative che favoriscono il benessere attraverso il cammino e l’attività motoria accessibile a tutte le età. Tra queste rientrano anche i progetti sviluppati nell’ambito di Fili Urbani – Argento in Forma, che puntano a contrastare la sedentarietà e l’isolamento sociale, soprattutto tra le persone più anziane.

Al termine della parte teorica è prevista una sessione pratica all’aperto nel parco del Museo del Tessile, dove i partecipanti potranno prendere parte a esercizi di stretching e mobilità guidati. Gli organizzatori consigliano di presentarsi con un abbigliamento comodo. L’incontro vuole essere un momento di informazione ma anche un’occasione concreta per avvicinarsi a semplici pratiche di movimento quotidiano, favorendo al tempo stesso la conoscenza delle reti associative e dei servizi che operano sul territorio per promuovere salute e qualità della vita.