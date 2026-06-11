Busto Arsizio piange monsignor Claudio Livetti, storico prevosto della città

Lutto nella chiesa bustocca e in tutta la comunità cittadina per la scomparsa di monsignor Claudio Livetti, morto all’età di 94 anni.

Originario di Ferno, è stato prevosto di Busto Arsizio per oltre vent’anni, dal 1986 al 2008, lasciando un segno profondo nella vita religiosa e sociale della città.

Negli ultimi anni mons. Livetti era ospite della Casa Albergo Borri dell’Istituto La Provvidenza, dove ha continuato a essere una presenza discreta ma significativa, testimoniando con il suo esempio i valori che hanno caratterizzato il suo lungo ministero sacerdotale (foto: Varesemese).

A ricordarlo con affetto sono monsignor Severino Pagani e il presidente dell’Istituto La Provvidenza Luigi Chierichetti, che esprimono il loro «profondo cordoglio» per la scomparsa di una figura «molto conosciuta e stimata nella città di Busto Arsizio, dove per molti anni ha svolto con dedizione e spirito di servizio il ruolo di prevosto».

«Negli ultimi anni monsignor Livetti è stato ospite della nostra struttura, continuando a testimoniare, con il suo esempio e la sua presenza discreta, i valori di solidarietà, attenzione verso il prossimo e fede che hanno caratterizzato tutta la sua vita», ricordano dall’istituto. «La sua scomparsa lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita, di confronto e di amicizia».

Anche il sindaco Emanuele Antonelli ha espresso il proprio cordoglio per la morte di quello che definisce un «cittadino benemerito». «Sono profondamente dispiaciuto per la grave perdita che colpisce l’intera città. Monsignor Livetti fino all’ultimo è stato un pastore, una guida, un padre per tantissimi bustocchi, per i tanti giovani che ha accompagnato nel percorso matrimoniale e di costruzione delle proprie famiglie, per gli anziani soli e bisognosi di conforto».

Antonelli ha inoltre sottolineato il ruolo svolto da mons. Livetti alla guida del Decanato e della parrocchia di San Giovanni, ricordandone «la grande capacità di innovazione» e la disponibilità costante verso le persone e le istituzioni. «Mancheranno la sua saggezza, le sue parole di conforto, il suo modo schietto e sincero di relazionarsi con le istituzioni e le persone».

La data e l’orario delle esequie saranno comunicati nei prossimi giorni.