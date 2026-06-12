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Cade un elicottero sul Lago Maggiore a Lesa, un morto e tre feriti

Lo schianto del velivolo a Solcio nella tarda mattinata di venerdì

Elisoccorso a Gemonio

Un elicottero è precipitato nella tarda mattinata di venerdì 12 giugno a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara.

Testimoni presenti nella zona di Solcio riportano di numerosi mezzi di soccorso in azione, fra cui diverse ambulanze che si stanno muovendo in direzione Arona oltre ad un elisoccorso del 118.

Il bilancio dell’incidente è di un morto e tre feriti. I tre hanno riportato ferite classificate in codice giallo: due vengono trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara, il terzo è trasferito in ambulanza all’ospedale di Borgomanero.

Dalle prime informazioni l’elicottero è caduto a terra e non nelle acque del Verbano.

L’elicottero, un velivolo privato, era da poco decollato da una villa della zona sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

(articolo in aggiornamento)

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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