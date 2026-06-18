Cairate porta in consiglio comunale la nuova Polizia locale associata con Carnago e Fagnano Olona

Sarà la creazione di una nuova gestione associata della Polizia locale il tema centrale del prossimo consiglio comunale di Cairate, convocato per giovedì 25 giugno alle 20.45 nella sala consiliare del municipio.

All’ordine del giorno figurano infatti alcuni punti di carattere amministrativo, ma l’attenzione è concentrata soprattutto sulla proposta che porterà alla nascita della nuova convenzione tra i Comuni di Cairate, Carnago e Fagnano Olona per la gestione congiunta dei servizi di Polizia locale e sicurezza urbana.

Nasce il servizio associato “Tra il Seprio e l’Olona”

Il terzo punto all’ordine del giorno prevede infatti lo scioglimento anticipato delle precedenti convenzioni bilaterali esistenti tra Cairate e Carnago e tra Cairate e Fagnano Olona, per dare vita a una nuova organizzazione condivisa che coinvolgerà contemporaneamente tutti e tre i Comuni.

La nuova realtà associata prenderà il nome di “Tra il Seprio e l’Olona” e avrà il compito di gestire in maniera coordinata i servizi di Polizia locale e le attività legate alla sicurezza urbana nei tre territori.

L’obiettivo dell’operazione è quello di superare l’attuale sistema basato su accordi separati, creando un’unica struttura organizzativa in grado di ottimizzare risorse, personale e mezzi, favorendo una maggiore presenza sul territorio e una più efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Un passo verso una gestione più integrata

La scelta segue una tendenza sempre più diffusa tra gli enti locali, che puntano a forme di collaborazione sovracomunale per garantire servizi più efficienti senza aumentare i costi. Attraverso la nuova convenzione sarà possibile coordinare meglio le attività di controllo, la gestione degli eventi, la sicurezza stradale e gli interventi di prossimità nei tre Comuni.

L’approvazione della convenzione rappresenterebbe quindi un passaggio importante per il futuro dell’attività di Polizia locale nell’area compresa tra la Valle Olona e il Seprio.