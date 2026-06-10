Calcio, inclusione e cinema nel mercoledì di Radio Materia
Seguiteci su www.radiomateria.it a partire dalle 12 con Figli di un gol minore, alle 16,30 con l'associazione SuperGiù e alle 18 con Enrico Signorelli del MIV Multisala Impero Varese
Il programma di oggi su Radio Materia vi regala ancora una perla di calcio minore (ma non troppo), la storia di un’associazione di Busto Arsizio e la programmazione del cinema MIV Multisala Impero Varese dal 10 al 17 giugno.
12,00 Figli di un gol minore
Francesco Mazzoleni e Damiano Franzetti hanno intervistato Silvio Papini, cuore biancorosso, concittadino di Gigi Riva che non è mai riuscito ad affrontare in campo, bandiera del Lugano che arrivò per la prima volta in serie A e dirigente del Varese di Sogliano. La puntata andrà in onda per tutta la settimana alle 12.
16,30 Soci All Time
La trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria ospiterà oggi Fabio Panozzo dell’associazione SuperGiù di Busto Arsizio che dal 2009 si occupa di sensibilizzazione al volontariato all’interno delle scuole dell’Alto Milanese e del Varesotto. Dal 2012 promuove una scuola di italiano per stranieri completamente gratuitae dal 2025 si è aggiunta la scuola di italiano mattutina per favorire la partecipazione delle donne impossibilitate alla partecipazione in orari serali.
18,00 Ci facciamo in CineMIV?
Enrico Signorelli ci svela la programmazione del cinema MIV dal 10 al 17 giugno. Ascolta la puntata per scoprire quale sarà la parola d’ordine della settimana per ottenere la riduzione sul biglietto e scrivi al 3534848857 per raccontarci la tua esperienza al cinema.
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