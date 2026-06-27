Caldo e bidoni strapieni nel weekend, l’appello dei ristoratori: “Serve un ritiro straordinario dell’umido”
Il consigliere Mimmo Esposito si fa portavoce della categoria: "A Calcinate e in tutta Varese la situazione è insostenibile. Paghiamo 13 mila euro di Tari all'anno, la Sangalli ci venga incontro"
L’ondata di caldo che sta colpendo la città in questi giorni non porta con sé solo afa, ma anche una pesante gestione dei rifiuti organici per le attività di ristorazione. A sollevare il problema è Mimmo Esposito, consigliere comunale di Forza Italia, che lancia un appello accorato e diretto all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., l’azienda che gestisce l’appalto della raccolta differenziata a Varese.
Esposito parla in doppia veste: come rappresentante politico, ma anche come operatore del settore in quanto socio del ristorante “Volo a Vela” di Calcinate del Pesce, facendosi portavoce di un malessere diffuso tra i colleghi della città.
“Con questo caldo la situazione è insostenibile”
Il fulcro della richiesta riguarda i giorni del fine settimana, i più intensi per il mondo della ristorazione e, di conseguenza, quelli in cui si produce la maggiore quantità di scarti organici.
«Chiedo che vengano effettuati ritiri straordinari dell’umido anche al sabato e alla domenica, non possiamo aspettare fino al lunedì», spiega Esposito. «Con queste temperature i rifiuti si deteriorano rapidamente e sprigionano un odore incredibile. Ho già provato a chiedere un intervento diretto all’azienda, ma la risposta è stata rigida: i passaggi in quei giorni non sono previsti dal calendario».
Un servizio che, secondo il consigliere, non si sposa con le reali esigenze di chi lavora con il pubblico: «Noi lavoriamo parecchio e di umido ne produciamo moltissimo proprio nel weekend. Di fronte a questa emergenza meteo, chiedo semplicemente che l’impresa si metta una mano sulla coscienza e ci dia una mano. È una richiesta che faccio a nome mio, ma che raccoglie il grido d’aiuto di tantissimi ristoratori varesini che si trovano esattamente nelle stesse condizioni».
Il peso della Tari
Oltre al problema igienico-sanitario e di decoro, Esposito pone l’accento sul peso economico della tassa sui rifiuti, a fronte della quale gli esercenti si aspetterebbero maggiore flessibilità e supporto nei momenti critici.
«Noi, ed è bene ricordarlo, paghiamo circa 13 mila euro di Tari all’anno», conclude l’esponente azzurro. «Parliamo di una cifra decisamente importante. Credo che a fronte di questi importi sarebbe opportuna e corretta un po’ di attenzione in più verso le nostre attività, soprattutto in una situazione oggettivamente complicata come quella che stiamo affrontando in questi giorni di calura eccezionale».
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