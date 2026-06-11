Cambio alla guida della parrocchia di Cislago: da Monza arriva don Massimo e don Maurizio va in Brianza
Il parroco uscente è stato nominato alla guida della Comunità pastorale che riunisce le parrocchie di Biassono, Macherio e Sovico, mentre Cislago si prepara ad accogliere il nuovo sacerdote che proviene da Monza
La comunità parrocchiale di Cislago si prepara a vivere un importante cambio alla guida della parrocchia. A partire da settembre sarà infatti don Massimo Gaio il nuovo parroco del paese, raccogliendo il testimone di don Maurizio Restelli, che dopo sedici anni di ministero lascerà la comunità per assumere un nuovo incarico in Brianza.
L’annuncio ufficiale è stato comunicato dal vicario episcopale monsignor Michele Elli nell’ambito delle nomine decise dall’Arcidiocesi di Milano.
Don Massimo Gaio nuovo parroco
Don Massimo Gaio lascerà il suo attuale incarico nella realtà pastorale di Monza per trasferirsi a Cislago. Sarà lui a guidare la parrocchia a partire dal prossimo autunno, entrando a far parte della vita religiosa e sociale del paese.
Per la comunità cislaghese si apre così una nuova fase, che seguirà un lungo periodo caratterizzato dalla presenza di don Maurizio Restelli.
Sedici anni di ministero per don Maurizio
Don Maurizio Restelli saluta Cislago dopo ben sedici anni trascorsi come parroco. Il sacerdote è stato nominato alla guida della Comunità pastorale che riunisce le parrocchie di Biassono, Macherio e Sovico, in Brianza..
L’arrivo di don Massimo Gaio e la partenza di don Maurizio Restelli segnano un momento importante per la vita della parrocchia di Cislago. Nei prossimi mesi la comunità avrà diverse occasioni per salutare il parroco uscente e accogliere il nuovo sacerdote, dando continuità al cammino pastorale della parrocchia.
(nella foto don Maurizio Restelli a sinistra e don Massimo Gaio, nuovo parroco, a destra)
“Perché il mio don se ne va?”. Ecco come funzionano i trasferimenti dei parroci
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