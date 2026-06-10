Camionista ubriaco percorre 10 chilometri contromano in autostrada sulla A26: fermato dalla Polizia Stradale

Momenti di forte pericolo nei giorni scorsi sull’autostrada A26 Voltri-Sempione, dove un autoarticolato ha percorso circa dieci chilometri contromano prima di essere fermato dalla Polizia Stradale.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la sala operativa del Centro Operativo Polizia Stradale di Torino ha segnalato alle pattuglie della Sottosezione di Romagnano Sesia la presenza di un mezzo pesante che stava viaggiando nella direzione opposta a quella consentita nel tratto compreso tra Romagnano Sesia e Vercelli Est.

Gli agenti si sono immediatamente portati nella zona interessata, attivando il dispositivo “safety-car” per rallentare e bloccare il traffico in marcia regolare, evitando così il rischio di collisioni frontali con il camion.

Il mezzo è stato intercettato all’altezza dell’intersezione tra l’A26 e l’autostrada A4 Torino-Milano. Grazie alle manovre di sicurezza predisposte dagli operatori, il traffico è stato temporaneamente interrotto e l’autoarticolato è stato fatto accostare fuori dalla carreggiata senza conseguenze per gli altri utenti della strada.

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che il conducente si trovava in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto all’etilometro, è risultato positivo con un valore di 2,18 grammi per litro, oltre quattro volte il limite consentito.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire il percorso del mezzo pesante, entrato contromano all’altezza dello svincolo di Vercelli Est e rimasto sulla carreggiata sbagliata per circa dieci chilometri. Nel tragitto il camion ha urtato più volte le barriere di protezione, provocando danni sia al veicolo sia alle infrastrutture autostradali.

Per il conducente, autista professionale, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Contestata inoltre la grave violazione per la circolazione contromano, con conseguente revoca della patente di guida e fermo amministrativo dell’autoarticolato per tre mesi.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha consentito di scongiurare un potenziale incidente dalle conseguenze gravissime su una delle principali arterie del Nord Italia.