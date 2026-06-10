Camminate al tramonto nel Parco dei Mughetti: quattro escursioni gratuite tra Uboldo, Origgio e Gerenzano

Quattro serate all’aria aperta per scoprire il territorio del Parco dei Mughetti al calare del sole. Tornano anche quest’anno le Camminate crepuscolari, un ciclo di escursioni guidate che accompagnerà i partecipanti lungo sentieri e aree naturalistiche tra giugno e luglio nei comuni che fanno parte del parco.

L’iniziativa propone altrettanti appuntamenti serali con l’accompagnamento di una guida naturalistica, offrendo l’occasione di osservare il paesaggio in una fascia oraria particolare, quando la luce del tramonto lascia spazio alle prime ore della sera.

Quattro appuntamenti tra giugno e luglio

Il calendario prenderà il via venerdì 12 giugno a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, con ritrovo alle 20 nell’area feste di via Risorgimento. Il percorso previsto sarà di circa 5,5 chilometri.

La seconda escursione è in programma venerdì 19 giugno a Origgio, con partenza alle 20 dal termine di via Di Vittorio per un itinerario di 5 chilometri.

Si proseguirà venerdì 26 giugno a Gerenzano, con ritrovo alle 20 alla Fontanile di San Giacomo e un percorso di circa 5 chilometri.

L’ultimo appuntamento sarà venerdì 3 luglio a Uboldo, con partenza alle 20 dalla Cascina Leva di via Cerro 251. In questo caso il tragitto sarà il più lungo della rassegna, con un percorso di circa 6,5 chilometri.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

La partecipazione alle camminate è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione preventiva. Gli organizzatori hanno fissato un limite massimo di 25 partecipanti per ciascuna uscita.

Per iscriversi è possibile contattare il numero 02 96951140 oppure scrivere all’indirizzo info@parcomughetti.it, indicando nominativo e recapito telefonico.

Le escursioni sono aperte a tutti e avranno una durata massima di circa due ore. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per affrontare al meglio i percorsi gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato e scarpe adatte alle camminate. È inoltre consigliato portare con sé una torcia.

In caso di maltempo la singola escursione prevista in calendario sarà annullata.

(immagine generata con AI)