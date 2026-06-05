Campi estivi a Varese: il Comune mette insieme le proposte di scuole, oratori e sport per bambini e adolescenti

Arriva l’estate, le scuole chiudono e i genitori avviano la ricerca dell’offerta migliore per i propri figli.

L’amministrazione comunale di Varese ha lavorato per costruire un sistema integrato e coordinato di campi estivi, raccogliendo, in un’unica pagina, tutta l’offerta cittadina per bambini e ragazzi, dalla prima infanzia fino all’adolescenza. Scuole aperte, oratori di quartiere e impianti sportivi diventano così i tre pilastri di una proposta ampia, flessibile e attenta anche alle situazioni di difficoltà.

Venticinque camp nelle scuole della città

Il cuore dell’iniziativa sono i venticinque camp organizzati negli edifici scolastici cittadini — nidi e primarie — messi a disposizione dall’assessorato ai Servizi educativi. «Abbiamo messo a disposizione gratuitamente le scuole — ha spiegato l’assessora Rossella Dimaggio — in modo da favorire l’organizzazione del maggior numero possibile di camp in varie zone di Varese e dare più opportunità possibili alle famiglie». Associazioni e cooperative hanno risposto all’invito progettando attività che coprono fasce d’età diverse, con orari e formule di pagamento settimanale pensati per andare incontro alle esigenze di ogni nucleo familiare.

L’offerta spazia dai più piccoli — con le scuole dell’infanzia convenzionate aperte fino al 24 o al 31 luglio — fino ai ragazzi delle primarie. La sezione estiva Jolanda Trolli, gestita direttamente dal Comune, garantisce continuità per i bambini della scuola dell’infanzia comunale. Molti camp prevedono esperienze esterne, uscite e laboratori tematici, con proposte che si estendono in alcuni casi fino a settembre.

Sport, divertimento ed esplorazioni

Tra i progetti nelle scuole spiccano, a titolo di esempio: il Summer Camp 2026 del Centro Studi Sport CSI alla scuola Morandi, aperto dai 5 ai 15 anni dal 22 giugno al 4 settembre; il Wemove Camp 2026 alla scuola Sacco, per bambini dai 6 ai 14 anni dal 22 giugno all’11 settembre; L‘officina delle meraviglie della cooperativa Centro Insieme alla scuola Settembrini, dal 15 giugno all’11 settembre per la fascia 6-14 anni; il progetto Sempre umani di Educational Team alla scuola Garibaldi, fino all’11 settembre.

Le scuole dell’infanzia convenzionate propongono invece progetti creativi e a contatto con la natura — dai Mestieri sotto il sole della Macchi Zonda di Biumo alle esplorazioni spaziali della Divina Provvidenza di Casbeno, dalla scoperta dei continenti dell’asilo Veratti al progetto Tra storie e natura della Tallachini di Masnago.

Gli oratori: quindici presidi di quartiere

Accanto ai camp scolastici, quindici oratori di quartiere confermano il loro ruolo tradizionale di punto di riferimento per le famiglie varesine durante l’estate. Bizzozero, Bustecche, Giubiano, Lazzaretto, San Carlo, Biumo Superiore, Valle Olona, Kolbe, Sant’Ambrogio, Masnago, Bobbiate, Avigno, Brunella, Casbeno e Biumo Inferiore — dove per gli adolescenti è attivo il progetto Happiness — accoglieranno bambini e ragazzi con attività educative e ludiche per tutta l’estate. A questi si aggiunge DesTEENazione, il nuovo spazio in via Maspero dedicato agli adolescenti, aperto dal 15 giugno al 31 luglio, che sta già riscuotendo grande consenso.

Lo sport protagonista negli impianti cittadini

«Lo sport non si ferma in estate — ha sottolineato l’assessore Stefano Malerba — anzi sono tanti i luoghi e le strutture in cui si potranno praticare diverse discipline sportive all’insegna del benessere».

Gli impianti sportivi varesini propongono infatti un’offerta ricca e variegata. L’Acinque Sport Camp al Palaghiaccio è attivo dal 9 giugno al 4 settembre per bambini dai 6 ai 13 anni, con discipline che spaziano dal pattinaggio al judo, dal padel al nuoto, fino a basket, calcio, triathlon e apnea. La Società Varesina di Ginnastica e Scherma organizza dal 29 giugno al 31 luglio un camp multidisciplinare con scherma, ginnastica artistica, arrampicata, nippon kempo, danza aerea e teatro. Il Salewa Cube Varese propone il camp di arrampicata dal 15 giugno al 7 agosto per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Infine la Pallacanestro Varese organizza dal 29 giugno al 3 luglio il suo Elite Summer Camp residenziale o giornaliero, con la presenza di allenatori di Serie A.

Cinquantamila euro per sostenere chi è in difficoltà

Accanto all’organizzazione dell’offerta, l’amministrazione ha confermato un impegno economico concreto a favore delle famiglie più fragili. L’assessorato ai Servizi sociali destina quest’anno circa 50.000 euro attraverso tre linee di intervento: una quota proporzionale alla frequentazione, per sostenere le strutture in base alla presenza effettiva dei ragazzi; una quota dedicata a coprire le rette di iscrizione per i minori in condizione di estrema fragilità economica — lo scorso anno sono stati circa 70 i bambini e ragazzi che hanno potuto frequentare gli oratori grazie a questo sostegno, senza interrompere percorsi educativi già avviati; e una terza quota, pari a 20.000 euro, destinata a un progetto di integrazione che finanzia la presenza di educatori professionali specializzati nell’accompagnamento dei ragazzi con disabilità, rendendo concreta la possibilità di partecipare alla vita del camp per tutti.

«Circa 50 mila euro che anche quest’anno destiniamo agli oratori — ha dichiarato l’assessore Roberto Molinari — a sostegno delle attività educative per l’estate».

Un investimento che trasforma l’estate in un diritto per tutti i bambini e ragazzi della città, indipendentemente dalla condizione economica o dalle esigenze specifiche di ciascuno.