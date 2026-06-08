Campioni dell’arco e vip della politica per le gare del Torneo della Valle Luna

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, a Varese sono andate in scena due gare di tiro con l’arco disputate al campo di tiro della Compagnia Arcieri Città di Varese. I due eventi, denominati XIV e XV Torneo della Valle Luna, rientrano nel calendario federale e hanno visto in gara la presenza di diversi atleti di spicco.

Galleria fotografica Tiro con l’arco: il Torneo della Valle Luna 4 di 9

A vincere entrambe le gare è stata Andrea Nicole Moccia, appena rientrata dagli Europei di Antalya, in Turchia, dove ha ottenuto la medaglia d’argento con la squadra femminile nella specialità del compound. A Varese Moccia ha siglato 692 punti al sabato e ben 702 alla domenica: una prova di rilievo in vista del prossimo appuntamento internazionale di nuovo ad Antalya dove si disputa la terza tappa di Coppa del Mondo.

Sempre nel compound, la medaglia d’argento in Valle Luna è andata a un’altra atleta della nazionale, Paola Natale, mentre nell’arco olimpico il protagonista della due giorni varesina è stato Edoardo Sportiello Sghirinzetti, atleta della CAM di Gallarate che ha vinto entrambi gli ori nel senior maschile chiudendo la seconda gara con un bel risultato di 653 punti.

Gli Arcieri Varese hanno schierato squadre senior, master e giovanili in tutte e tre le divisioni (olimpico, compound e nudo) aggiudicandosi podi individuali e a squadre: per la divisione master compound con Fabio Talamona, Andrea Pecorelli e Luca Orsi, per i master divisione arco ricurvo (olimpico) con Paolo Canevesi, Tiziano Guglielmo e Flavio Martini, per la divisione senior arco ricurvo con Luca Broggini, Antonio Ligorio, Matteo Mentasti e Sebastian Lualdi. Il bronzo individuale master femminile è andato a Debora Pozzi (ricurvo); Cristina Loreti (nudo) si è aggiudicata un bronzo e un argento; seconda piazza anche per Sara Moleri (allieva) e Giacomo Poggi (giovanissimo), entrambi per l’arco ricurvo.

«Abbiamo voluto aderire alla Giornata Nazionale dello Sport per sottolineare, ancora una volta, l’importanza che lo sport ha per tutti», commenta Maria Angela Casartelli, presidente di Arcieri Varese e consigliere nazionale Fitarco. «Siamo davvero onorati e felicissimi che siano venute a trovarci alte istituzioni, nel vivo delle due gare: ringraziamo di cuore il Ministro Giancarlo Giorgetti, che ci conferma la sua vicinanza al tiro con l’arco e ad Arcieri Varese. Lo stesso vale per il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che conosce questa realtà sportiva fin dagli anni in cui avevamo organizzato gare con gli Atleti in visita all’AIS (Australian Institute of Sport) e in occasione della World Cup tenutasi all’Ippodromo. E poi grazie al Sindaco di Varese Davide Galimberti e all’Assessore allo Sport Stefano Malerba con cui ci interfacciamo costantemente anche per attività future».