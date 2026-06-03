Canottieri Varese, da Viar un nuovo mezzo per sostenere l’attività agonistica

Canottieri Varese amplia il proprio parco automezzi grazie alla donazione di uno dei due mezzi necessari a completare la dotazione della società. Un contributo importante arrivato da Viar S.p.A., dal 1980 leader mondiale nella fornitura di soluzioni forgiate chiavi in mano nel settore dell’energia, specializzata in applicazioni sottomarine dall’ingegnerizzazione alla produzione e che da oltre dieci anni sostiene concretamente l’attività del club remiero varesino.

La consegna del mezzo è stata l’occasione per una foto di gruppo sulla riva del Lago di Varese con gli atleti della squadra agonistica, attualmente impegnati nella preparazione alla regata regionale attesa il prossimo weekend proprio a Varese.

Quello tra Viar e Canottieri Varese è un rapporto che dura nel tempo. Già nel 2014 l’azienda aveva affiancato la società in occasione del varo di una nuova imbarcazione, avviando una collaborazione che negli anni si è tradotta in un sostegno costante e tangibile. Un legame ulteriormente rafforzato dall’ingresso nel Consiglio Direttivo di Luca Franzosi, General Manager di Viar.

«Dopo dieci anni continuiamo a sostenere la Canottieri Varese perché in questa società ritroviamo gli stessi valori che guidano Viar Group: passione, disciplina, attenzione ai giovani, radicamento nel territorio e ricerca dell’eccellenza. In questi anni abbiamo visto crescere non solo i risultati sportivi, ma anche un progetto capace di formare persone oltre che atleti. Per noi non è semplicemente una sponsorizzazione: è un percorso condiviso che vogliamo continuare a costruire insieme» ha detto Franzosi.

Canottieri Varese ringrazia Viar S.p.A. per la vicinanza dimostrata negli anni e per il sostegno concreto che consente alla società di proseguire la propria attività sportiva a favore dei giovani atleti del territorio.