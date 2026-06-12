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Canzone inappropriata, polemica alla Festa del Rugby. L’organizzazione si dissocia: “Qui inclusione e rispetto”

Nella serata inaugurale di giovedì 11 giugno uno dei dj ha mandato in consolle una canzone parodia dal ritornello inequivocabile, suscitando l'indignazione dei presenti

festa del rugby 2024

Un episodio spiacevole ha segnato la bella serata inaugurale della Festa del Rugby di Varese, giovedì 11 giugno. Durante il dj set, uno dei dj ha trasmesso una canzone parodia il cui ritornello inneggia al “Duce”: un brano di taglio semi-satirico che circola in rete, ma il cui contenuto, per quanto presentato in chiave scherzosa, veicola un messaggio del tutto fuori luogo, tanto più in una festa aperta alla città e frequentata da famiglie e giovani.

La scelta musicale non è passata inosservata: tra i presenti si è levata subito l’indignazione, e nelle ore successive le critiche si sono moltiplicate.

La risposta degli organizzatori

Con un comunicato diffuso nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, ha preso pubblicamente le distanze dall’accaduto, condividendo peraltro l’indignazione del pubblico: la società si dissocia «completamente dalla scelta effettuata da uno dei DJ in merito alla canzone», che ha «giustamente, compreso noi, fatto indignare i presenti durante il dj set».

Nel comunicato la società ribadisce anche i valori che da cinquant’anni, il club festeggia proprio nel 2026 il mezzo secolo di vita, animano il rugby varesino: «La Festa del Rugby rimane un momento di divertimento aperto a tutti, dedicato alla città: il Rugby Varese è una realtà sportiva che si fonda su principi di inclusione, sostegno e rispetto reciproco». Da qui la presa di distanza «da qualunque espressione o comportamento lesivo che richiami apologie ed estremismi», con una dichiarazione netta: la società «si dichiara totalmente antifascista».

Un incidente di percorso, dunque, prontamente riconosciuto e condannato dagli stessi organizzatori, all’interno di una manifestazione molto partecipata che nelle prime serate ha richiamato tantissime persone. La Festa del Rugby prosegue per tutto il weekend con musica, iniziative e l’atmosfera di sempre, quella di un appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’estate varesina.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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