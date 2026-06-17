Carbonara, cotoletta e musica dal vivo: tre giorni di festa al Maggiolone Social Club di Cassano Magnago

Dal 19 al 21 giugno l’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più gustosi dell’estate.

Torna infatti la

SAGRA DELLA CARBONARA E COTOLETTA

organizzata dal Maggiolone Social Club, con tre giornate dedicate a due grandi protagonisti della cucina italiana, accompagnate da concerti, dj set e serate danzanti a ingresso gratuito.

Dopo il successo dei primi eventi della stagione, il Maggiolone Social Club prosegue la sua programmazione estiva con un weekend pensato per chi ama la buona tavola e il divertimento all’aria aperta. Al centro della proposta gastronomica ci saranno naturalmente la pasta alla carbonara e la cotoletta, preparate e servite all’interno della grande area ristorazione coperta.

Il menù offrirà diverse specialità per soddisfare tutti i gusti: oltre alla classica carbonara, saranno disponibili amatriciana e carbonara vegetariana con zucchine. Tra i secondi spiccano la cotoletta alla milanese con patatine, le costine di maiale con salsa barbecue e la cotoletta vegetariana. Non mancheranno inoltre il panino con salamella e il tagliere della casa con prodotti della tradizione. Per concludere il pasto spazio ai dolci, con tiramisù e profiteroles.

Per la serata di domenica sarà proposto anche uno speciale Menù Balera al costo di 15 euro, pensato per chi desidera cenare prima di trascorrere una serata all’insegna della musica e del ballo.

Come da tradizione, la cucina sarà affiancata da un ricco programma di intrattenimento. Venerdì sera saliranno sul palco i Lambrate60, con un concerto dedicato ai grandi successi della musica italiana degli anni Sessanta. Sabato spazio invece al Remember Nautilus, dj set rock che farà rivivere le atmosfere dello storico locale del territorio. Domenica gran finale con Luciano e Paola, protagonisti di una serata di liscio ormai diventata un appuntamento fisso e molto apprezzato dal pubblico del Maggiolone.

La manifestazione si svolgerà all’interno della tensostruttura coperta di 1.600 metri quadrati, garantendo il regolare svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo. Durante tutto il weekend saranno inoltre presenti il tiro a segno e aree dedicate al divertimento delle famiglie.

L’ingresso è gratuito, mentre per il servizio ristorante, effettuato esclusivamente al tavolo, è fortemente consigliata la prenotazione. È inoltre disponibile il servizio take away.

Informazioni utili

Sagra della Carbonara e Cotoletta

Maggiolone Social Club

Area Feste – Via Primo Maggio, Cassano Magnago

Date: 19, 20 e 21 giugno 2026

Orari

Venerdì: dalle 19.00 all’1.00

Sabato: dalle 19.00 all’1.00

Domenica: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00

Prenotazioni

Modulo online: https://forms.gle/C6Py5rDtLWkvKwem8

WhatsApp e telefono: 349 5382384

Ingresso gratuito. Evento al coperto anche in caso di maltempo.