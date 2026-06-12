Carcere di Varese, entro l’anno la svolta sulla sede della Polizia locale

La procedura per l’acquisizione degli spazi della Polizia locale di Varese in via Sempione da parte dell’amministrazione penitenziaria avanza. Lo ha confermato Massimo Parisi, vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, durante il convegno della Camera penale di Varese “Oltre le sbarre” che si è tenuto nella sala convegni di villa Recalcati: «Speriamo di portare a termine entro l’anno, sul piano amministrativo, la procedura per l’acquisizione degli spazi della Polizia locale di Varese».

Un aggiornamento atteso: la disponibilità dell’amministrazione comunale era già stata annunciata lo scorso aprile, quando il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari aveva visitato il carcere dei Miogni e indicato proprio quegli spazi come leva per ampliare e migliorare la struttura, a beneficio sia del personale sia dei detenuti. In quell’occasione il sindaco Davide Galimberti aveva formalizzato la posizione del Comune: «Abbiamo manifestato all’amministrazione penitenziaria la disponibilità del comando della Polizia locale per migliorare e ampliare gli spazi del carcere per il personale e i detenuti e l’intero sistema della giustizia del territorio» ha commentato il sindaco a margine dell’annuncio.

L’iter è dunque in corso. L’obiettivo dichiarato è formalizzare l’acquisizione entro fine anno, aprendo così la strada a interventi concreti su una struttura che, come emerso dalla visita di Ostellari, sconta oltre vent’anni di mancata programmazione edilizia.