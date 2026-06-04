Varese News

Gallarate/Malpensa

Cardano al Campo chiude le celebrazioni della Festa della Repubblica con lo spettacolo “Volevo fare il presidente”

La piece teatrale ha emozionato il pubblico e offerto spunti di riflessione sul significato della partecipazione democratica

Cardano al Campo teatro

Si è concluso il 4 giugno, con una serata intensa e partecipata, il ciclo di iniziative dedicate alla Festa della Repubblica a Cardano al Campo: lo spettacolo “Volevo fare il presidente”, organizzato dal Comune, ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la storia italiana, ripercorrendo momenti significativi della nascita della Repubblica e del primo voto democratico di 80 anni fa.

Alla serata erano presenti anche il sindaco Lorenzo Aspesi e l’assessora alla cultura Paola Torno, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso iniziative culturali capaci di unire memoria storica, partecipazione e senso di comunità.

Tra musica, racconti e interpretazioni coinvolgenti, gli attori hanno saputo trasformare un’ora di spettacolo in un’esperienza emozionante e ricca di spunti di riflessione sul significato della partecipazione democratica.

La serata è stata anche un’importante occasione di incontro per la comunità: cittadini, amici e famiglie hanno condiviso non solo uno spettacolo, ma anche idee, ricordi e riflessioni sul presente e sul futuro del territorio.

Cardano al Campo teatro

Tra le frasi che hanno maggiormente colpito il pubblico, una in particolare ha racchiuso il senso dell’evento: «Libertà è partecipazione”»
Un messaggio che richiama il valore del coinvolgimento attivo nella vita pubblica, dalle scelte nazionali fino alla partecipazione alla vita del proprio Comune. In tempi in cui il confronto si sposta spesso sui social network, serate come questa ricordano quanto sia importante ritrovarsi insieme, ascoltare, discutere e costruire comunità.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Giugno 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.