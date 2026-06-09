Carlo Cottarelli ai licei “Da Vinci – Pascoli” di Gallarate: economia e geopolitica spiegate ai giovani

Una mattinata di grande interesse e attualità quella vissuta giovedì 4 giugno dagli studenti dei licei “Da Vinci – Pascoli” di Gallarate: ospite dell’istituto è stato il professor Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già Commissario straordinario del Governo per la revisione della spesa pubblica e autore del recente volume “Senza giri di parole” (Mondadori, 2025).

All’incontro ha preso parte anche il dottor Carlo Benetti, analista dei mercati finanziari e docente del corso giuridico-economico dell’istituto, che in qualità di discussant ha contribuito ad arricchire il confronto sui temi affrontati.

«L’incontro, ospitato nel salone delle conferenze dell’istituto, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sui principali temi economici e geopolitici che caratterizzano l’attuale scenario internazionale» dice il docente Oreste Malnati.

«Partendo dai contenuti del suo libro, il professor Cottarelli ha illustrato con chiarezza e rigore alcuni dei fenomeni che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali, soffermandosi in particolare sul rapporto tra Stati Uniti e Cina, oggi al centro delle dinamiche economiche, commerciali e strategiche globali. Con un linguaggio sempre accessibile, il relatore ha aiutato gli studenti a comprendere come le tensioni tra le due grandi potenze influenzino non soltanto la politica internazionale, ma anche la vita quotidiana dei cittadini europei, l’andamento dei mercati e le prospettive di sviluppo dei prossimi anni».

L’analisi si è estesa anche al ruolo dell’Europa nello scenario globale e alle sfide che attendono le nuove generazioni in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti. «Particolarmente apprezzata è stata la seconda parte dell’incontro, dedicata alle domande degli studenti. Numerosi ragazzi hanno colto l’occasione per confrontarsi direttamente con l’economista, ponendo quesiti su temi di stretta attualità: dalle relazioni internazionali alla crescita economica, dal debito pubblico alle prospettive occupazionali per i giovani. Le risposte del professor Cottarelli, sempre puntuali e argomentate, hanno favorito un dialogo aperto e costruttivo, dimostrando come anche questioni spesso percepite come complesse possano diventare oggetto di riflessione e dibattito tra i più giovani. L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica e di approfondimento culturale promosso dall’ISIS “Da Vinci – Pascoli”, da sempre attento a offrire ai propri studenti occasioni di incontro con personalità del mondo accademico, economico e istituzionale. La presenza del professor Cottarelli ha lasciato un segno significativo nei partecipanti, confermando l’importanza del confronto diretto con esperti capaci di leggere il presente e di fornire strumenti utili per interpretare il futuro. Una lezione di economia, ma soprattutto di cittadinanza consapevole, che gli studenti difficilmente dimenticheranno».