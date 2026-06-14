Caronno Pertusella, grave scontro tra auto e moto sulla Varesina, quattro feriti. In volo anche l’elisoccorso

Grave incidente stradale questa sera, domenica 14 giugno, intorno alle 20:41, a Caronno Pertusella, lungo la strada statale Varesina.

L’impatto, che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta, è avvenuto nei pressi della nota rotonda di Bariola (all’altezza di viale Cinque Giornate), un tratto già in passato al centro delle cronache per la sua criticità viabilistica.

La centrale operativa di Soreu Laghi ha immediatamente attivato la massima urgenza, coordinando un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso in codice rosso. Sul posto sono confluite tre ambulanze della zona (tra cui i mezzi di Croce Rossa Saronno e Azzurra Caronno) e