Cartelli stradali coperti a Sumirago, la sindaca Beccegato condanna il blitz di CasaPound: “La memoria non si coltiva con azioni illegali”

Cartelli stradali coperti abusivamente con fogli di carta riportanti i nomi di Norma Cossetto e dei martiri delle foibe. È l’azione compiuta nella notte tra il 10 e l’11 giugno a Sumirago e rivendicata sui social network da CasaPound Varese come «azione dimostrativa». Un gesto che ha provocato la dura reazione della sindaca Yvonne Beccegato, intervenuta con un comunicato ufficiale per condannare quello che definisce un atto vandalico.

«Ritengo doveroso intervenire in prima persona per condannare fermamente l’accaduto e ristabilire la verità dei fatti», scrive la prima cittadina, alla guida del paese dal 2022 con la lista civica Cittadini per Sumirago.

«Nessuno ci accusi di voler dimenticare»

Il blitz si inserisce nella polemica sollevata dal movimento di estrema destra sulla mancata intitolazione di una via alla memoria delle vittime delle foibe, che secondo CasaPound sarebbe stata bloccata da «cavilli burocratici». Un’accusa che la sindaca respinge al mittente: «Respingo con assoluta fermezza la provocazione di chi ha compiuto questo gesto, rifiutando qualsiasi accusa di voler dimenticare o sminuire pagine drammatiche della nostra storia nazionale. Nessuno deve permettersi di far passare questa Amministrazione come chiusa o politicamente tendenziosa: siamo una lista civica che opera in totale trasversalità e trasparenza».

A sostegno della propria posizione, Beccegato rivendica l’impegno dell’amministrazione sul tema della memoria: «I fatti e le nostre azioni concrete dal 2022 a oggi parlano per noi. Questa Amministrazione ha sempre patrocinato, sostenuto e promosso eventi e iniziative legati al dramma delle foibe e al Giorno del Ricordo, portando persino la preziosa e toccante testimonianza di Ottavio Missoni all’interno delle nostre scuole, affinché i giovani possano conoscere e non dimenticare».

La dissociazione delle minoranze

Nel comunicato la sindaca sottolinea anche la presa di distanza delle opposizioni consiliari: «Prendo atto con favore del fatto che le forze politiche di minoranza presenti in Consiglio comunale abbiano già manifestato la loro completa dissociazione da tali atti vandalici. Questo conferma come il rispetto dei beni pubblici e delle regole democratiche resti un valore condiviso da tutta la comunità politica sumiraghese, al di là di ogni legittima distinzione ideologica».

Conclude il sindaco: «Il rispetto della memoria storica e il ricordo dei martiri sono un patrimonio comune di tutti i cittadini e si coltivano attraverso la cultura, l’approfondimento istituzionale e l’educazione nelle sedi opportune. Non possiamo in alcun modo tollerare che la memoria venga strumentalizzata o usata come pretesto per compiere blitz notturni, violare la legalità o forzare i simboli identitari del nostro paese».