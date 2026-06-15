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Gallarate/Malpensa

Caruso replica a Vannacci: “Il femminicidio non esiste? Il generale cominci a leggere i giornali del 2026 e non del 1956”

La gallaratese Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura per Fratelli d'Italia, interviene dopo le parole del leader di Futuro Nazionale all'assemblea nazionale del partito

Generico 07 Apr 2025

Sul femminicidio si apre un fronte interno alla destra, e a tenere il punto è una voce del territorio varesino. Francesca Caruso, gallaratese, assessore alla Cultura di Regione Lombardia ed esponente di Fratelli d’Italia, ha replicato in modo netto a Roberto Vannacci dopo le dichiarazioni del generale all’assemblea costituente di Futuro Nazionale.

Nella giornata di debutto del suo partito, ospitata a Roma all’Auditorium della Conciliazione, Vannacci ha definito un’assurdità il reato di femminicidio, introdotto in Italia circa un anno fa, sostenendo che si tratti di un omicidio come tutti gli altri e che non sia il genere della vittima a poter definire un delitto. Messo alle strette dai cronisti, è arrivato a dire che “il femminicidio non esiste”. Posizioni che hanno acceso reazioni dalle opposizioni e da una parte della maggioranza, oltre che dal padre di Ilaria Sula, vittima di femminicidio.

La risposta di Caruso non si è fatta attendere. «Vannacci dice che il femminicidio non esiste. Credo invece che esista eccome! E che negarlo significhi allontanarsi dalla realtà. Basta leggere le cronache», ha scritto l’assessora. «Troppe donne vengono uccise da uomini che non accettano la fine di una relazione, un rifiuto o la loro libertà. Possiamo discutere delle leggi, ma non dei fatti. E i fatti ci dicono che esiste una forma di violenza che colpisce le donne proprio in quanto donne: femminicidio».

Poi la stoccata diretta al leader di Futuro Nazionale: «Forse il generale dovrebbe iniziare a leggere i giornali del 2026 e non quelli del 1956».

La presa di posizione assume un peso particolare alla luce del percorso di Caruso. Avvocata civilista specializzata in diritto di famiglia, prima di approdare a Palazzo Lombardia è stata vicesindaca e assessore alla Sicurezza a Gallarate, dove ha fatto del contrasto alla violenza sulle donne uno dei temi centrali del proprio mandato.

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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