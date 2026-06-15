Caruso replica a Vannacci: “Il femminicidio non esiste? Il generale cominci a leggere i giornali del 2026 e non del 1956”

Sul femminicidio si apre un fronte interno alla destra, e a tenere il punto è una voce del territorio varesino. Francesca Caruso, gallaratese, assessore alla Cultura di Regione Lombardia ed esponente di Fratelli d’Italia, ha replicato in modo netto a Roberto Vannacci dopo le dichiarazioni del generale all’assemblea costituente di Futuro Nazionale.

Nella giornata di debutto del suo partito, ospitata a Roma all’Auditorium della Conciliazione, Vannacci ha definito un’assurdità il reato di femminicidio, introdotto in Italia circa un anno fa, sostenendo che si tratti di un omicidio come tutti gli altri e che non sia il genere della vittima a poter definire un delitto. Messo alle strette dai cronisti, è arrivato a dire che “il femminicidio non esiste”. Posizioni che hanno acceso reazioni dalle opposizioni e da una parte della maggioranza, oltre che dal padre di Ilaria Sula, vittima di femminicidio.

La risposta di Caruso non si è fatta attendere. «Vannacci dice che il femminicidio non esiste. Credo invece che esista eccome! E che negarlo significhi allontanarsi dalla realtà. Basta leggere le cronache», ha scritto l’assessora. «Troppe donne vengono uccise da uomini che non accettano la fine di una relazione, un rifiuto o la loro libertà. Possiamo discutere delle leggi, ma non dei fatti. E i fatti ci dicono che esiste una forma di violenza che colpisce le donne proprio in quanto donne: femminicidio».

Poi la stoccata diretta al leader di Futuro Nazionale: «Forse il generale dovrebbe iniziare a leggere i giornali del 2026 e non quelli del 1956».

La presa di posizione assume un peso particolare alla luce del percorso di Caruso. Avvocata civilista specializzata in diritto di famiglia, prima di approdare a Palazzo Lombardia è stata vicesindaca e assessore alla Sicurezza a Gallarate, dove ha fatto del contrasto alla violenza sulle donne uno dei temi centrali del proprio mandato.