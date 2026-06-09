Casa ed equità urbana, Alleanza Verdi Sinistra lancia il dibattito a Busto Arsizio

L’appuntamento è per mercoledì 10 giugno a Villa Calcaterra. Al centro del confronto il tema dell’abitare nel territorio bustese, l’edilizia popolare e le proposte di AVS

Il tema della casa e dell’equità urbana sbarca a Busto Arsizio. Alleanza Verdi Sinistra (AVS) ha organizzato un dibattito pubblico intitolato “Abitare in provincia, abitare la provincia”, un incontro aperto alla cittadinanza per fare il punto sull’emergenza abitativa e sulle risposte concrete da dare al territorio.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno, alle 20.45, nella Sala del Camino di Villa Calcaterra (via Magenta 70).

Il focus della serata ruoterà attorno alle criticità e alle opportunità dell’abitare nel contesto bustese e, più in generale, provinciale. Quattro i nodi principali che verranno sciolti durante il confronto:

Abitare nel territorio bustese: un’analisi delle specificità locali. Abitare popolare: la situazione del mercato degli affitti e l’accesso alla casa per le fasce più deboli. La proposta di AVS: le linee guida politiche e le riforme strutturali pensate dall’alleanza rosso-verde e infine “Aler che fai?”: un punto di domanda importante sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica nella regione.

Il tavolo dei relatori vedrà il confronto tra rappresentanti politici locali e regionali, insieme a figure sindacali del settore: Dario Ferrari, segretario di Sinistra Italiana Busto Arsizio; Matteo Dominioni, Segretario SICET Cisl dei Laghi (Sindacato Inquilini Casa e Territorio); Elena Comelli, responsabile Casa di Sinistra Italiana Milano e Onorio Rosati, Consigliere Regionale della Lombardia per AVS.

L’incontro vuole essere un vero e proprio dibattito, offrendo spazio alle domande del pubblico e al confronto con le realtà sociali del territorio che quotidianamente affrontano la sfida del diritto alla casa.