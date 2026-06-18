Caso Iran, Gadda (IV): «L’unico vincitore di questo accordo è l’incertezza»
La deputata varesina di Italia Viva commenta a Tagadà il memorandum tra Stati Uniti e Teheran: «Accordo labile che mostra la fragilità degli Usa e danneggia le nostre imprese»
«Il vero, unico vincitore del memorandum siglato tra Usa e Iran è l’incertezza: l’accordo lascia intravedere alcuni elementi positivi sulla carta ma lascia aperti molti problemi». Questo il commento di Maria Chiara Gadda, deputata varesina e vicepresidente del gruppo di Italia Viva-Casa Riformista alla Camera, intervenuta nel corso della trasmissione televisiva Tagadà per analizzare gli scenari internazionali dopo l’intesa tra Washington e Teheran.
Un accordo instabile
Secondo l’esponente politica, l’attuale snodo diplomatico sconta le conseguenze delle strategie passate: «Il risultato finale della guerra voluta da Trump e Netanyahu è un accordo per molti aspetti labile. Dipende infatti in larga parte da quello che faranno Israele in Libano e, al contempo, dal rapporto tra l’Iran e i proxy, come Hamas, Hezbollah, Houthi, che negli ultimi anni hanno infiammato il mondo».
Il confronto con il passato e i nodi irrisolti
Gadda ha poi tracciato un parallelo con la diplomazia degli anni scorsi, evidenziando le mancanze del nuovo documento rispetto al protocollo del 2015: «Di certo, l’accordo raggiunto da Obama nel 2015 fermava gli investimenti negli armamenti da parte dell’Iran, mentre quello attuale non offre garanzie in questo senso. Altrettanto sicuro è che i giovani iraniani in cerca di libertà non verranno aiutati».
Le ricadute economiche e politiche
In conclusione, la parlamentare ha espresso forti preoccupazioni sia per gli equilibri geopolitici occidentali sia per l’economia nazionale: «Il memorandum, di fatto, segna la fragilità degli Stati Uniti. E forse non è un caso se Giorgia Meloni, negli ultimi giorni, ha smesso di citare Donald Trump. Ancora una volta le aziende italiane ne escono pesantemente danneggiate».
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