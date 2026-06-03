Cassano Magnago abbraccia i suoi campioni: serata d’onore per la Pallamano Cassano

«Adesso ti fai vedere, a Gara 2?».

La simpatica cazziata, sotto il tendone dell’area feste, era rivolta a chi non ha seguito tutto il campionato della Proger Cassano Magnago, prima della partita decisiva.

Del resto è andata (anche) così: da un lato i sostenitori “storici” della squadra, dall’altro una passione che ha conquistato anche chi era solo tiepido tifoso o osservatore esterno. Perché a Cassano è impossibile non imbattersi, primo o poi, nella pallamano.

E adesso Cassano Magnago celebra la squadra il nome della città ai vertici nazionali: venerdì 5 giugno alle 20.45, nella sala consiliare di Villa Oliva, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo Sport renderanno omaggio alla Pallamano Cassano nella serata “La città abbraccia i suoi campioni”.

L’iniziativa nasce per festeggiare i successi ottenuti dalla società cassanese, autentica ambasciatrice della città nel panorama sportivo italiano. Una storia fatta di risultati, passione e continuità che ha reso Cassano Magnago uno dei punti di riferimento della pallamano nazionale.

La tradizione della pallamano a Cassano affonda infatti le sue radici in decenni di attività e rappresenta uno degli esempi più significativi dello sport cittadino. Generazioni di atleti, dirigenti, tecnici e volontari hanno contribuito a costruire un percorso che negli anni ha portato la società a conquistare titoli e riconoscimenti, mantenendo sempre un forte legame con il territorio.

Un rapporto che si è manifestato in tutta la sua forza anche nelle scorse settimane, fino – appunto – alla fase finale. Sabato 30 maggio, infatti, la città si era stretta attorno alla squadra in occasione della finale scudetto, seguendola attraverso il maxischermo allestito all’area feste cittadina. Un appuntamento partecipato e sentito, raccontato anche da VareseNews, che aveva visto centinaia di tifosi condividere emozioni, speranze e orgoglio per i colori cassanesi.

La serata del 5 giugno sarà quindi l’occasione per trasformare quell’entusiasmo popolare in un riconoscimento ufficiale. Un momento di festa aperto alla cittadinanza per ringraziare atleti e società che, con i loro risultati, hanno contribuito a far conoscere Cassano Magnago ben oltre i confini provinciali. L’evento si svolgerà a Villa Oliva, come detto dalle 20.45, e rappresenterà un nuovo capitolo di una storia sportiva che continua a regalare soddisfazioni a una comunità da sempre vicina alla propria squadra.