Cassano Magnago celebra i sapori dell’isola: al Maggiolone Social Park arriva la Sagra della Sicilia

Pasta alla norma, la pasta con la mollica atturrata, arancini e cannoli tra i protagonisti. Ma le tre serate proporranno anche musica e molto altro

Dal 5 al 7 giugno il Maggiolone Social Park di Cassano Magnago si trasformerà in un angolo di Sicilia con tre giornate interamente dedicate ai profumi, ai colori e alle tradizioni gastronomiche dell’isola più amata del Mediterraneo: la Sagra della Sicilia, nuovo appuntamento della stagione estiva del Maggiolone, porterà in tavola alcune delle specialità più iconiche della cucina siciliana, in un weekend che unirà buon cibo, musica dal vivo e divertimento per tutte le età.

L’evento si svolgerà all’Area Feste di via Primo Maggio e sarà ospitato all’interno della grande tensostruttura coperta da 1600 metri quadrati, garantendo lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento.

Dopo il successo delle precedenti sagre regionali, il viaggio gastronomico del Maggiolone fa tappa in Sicilia, una terra che da sempre conquista con una cucina ricca di contaminazioni, tradizioni e sapori intensi. Il menu proporrà un’autentica selezione di piatti tipici preparati secondo la tradizione. Si partirà dall’antipasto siciliano con panelle, cazzilli, caponata, salumi dei Nebrodi e pecorino primo sale, per proseguire con grandi classici come la pasta alla norma, gli anelletti al forno alla palermitana e la pasta con la mollica atturrata.

Ampio spazio sarà dedicato allo street food siciliano con arancini, pane e panelle, panino con la milza nelle versioni “schetto” e “maritatu”, oltre alle sarde a beccafico e alle tradizionali braciole alla messinese accompagnate da patatine.

A chiudere il percorso gastronomico non potranno mancare due simboli assoluti della pasticceria siciliana: il cannolo e la cassatina.

Le prenotazioni sono fortemente consigliate vista la disponibilità limitata dei tavoli.

Per prenotare è possibile compilare il modulo online qui.

Oppure contattare il numero 3495382384 anche tramite WhatsApp.

Sarà inoltre disponibile il servizio take away.

Ad accompagnare la proposta gastronomica ci sarà un ricco programma di intrattenimento.

Venerdì sera il pubblico potrà partecipare alla “Cena Cantata del Maggiolone” seguita da un coinvolgente trash dj set con Boomboom Sound e Orangeman.

Sabato spazio alle atmosfere vintage con Escuderia Swing e Ivan Jive Dj Set, tra balli swing, musica revival e spettacolo dal vivo.

Domenica sera gran finale con Luciano e Paola e il loro repertorio di liscio, appuntamento ormai amatissimo dal pubblico del Maggiolone.

Come per tutti gli eventi della stagione, saranno attivi il tiro a segno, le aree dedicate alle famiglie e gli spazi all’aperto che stanno trasformando il Maggiolone Social Park in uno dei principali punti di aggregazione e intrattenimento del territorio.

Sagra della Sicilia

5, 6 e 7 giugno 2026

Maggiolone Social Park

Area Feste – Via Primo Maggio, Cassano Magnago

Prenotazioni:

https://forms.gle/oSrZXWDLRfD42Nxh6

Info e WhatsApp: 3495382384

Ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione