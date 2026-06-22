Cassano Magnago celebra Sardegna e Liguria: tra sapori di mare, tradizione e musica al Maggiolone Social Park

Per tre giorni l’Area Feste di via Primo Maggio si trasformerà in un viaggio tra i profumi della macchia mediterranea, il pesto ligure, il pane carasau e il mirto, con un menù dedicato alle eccellenze di entrambe le regioni, spettacoli dal vivo e intrattenimento per tutte le età

Dal 26 al 28 giugno torna un nuovo appuntamento con le sagre regionali al Maggiolone Social Park di Cassano Magnago. Questa volta protagoniste saranno due terre affacciate sul mare e ricchissime di tradizioni gastronomiche: Sardegna e Liguria.

Per tre giorni l’Area Feste di via Primo Maggio si trasformerà in un viaggio tra i profumi della macchia mediterranea, il pesto ligure, il pane carasau e il mirto, con un menù dedicato alle eccellenze di entrambe le regioni, spettacoli dal vivo e intrattenimento per tutte le età.

L’evento si svolgerà venerdì 26 giugno dalle 19.00 all’1.00, sabato 27 giugno dalle 19.00 all’1.00 e domenica 28 giugno con doppio turno, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 00.30. L’ingresso è gratuito e la manifestazione si terrà all’interno della grande tensostruttura coperta del Maggiolone Social Park, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo.

Per chi desidera cenare comodamente al tavolo è consigliata la prenotazione tramite il modulo online: https://forms.gle/9GwqJkXKGeAWDy348

In alternativa è possibile prenotare telefonando o scrivendo su WhatsApp al 349 5382384. Sarà inoltre disponibile ilcservizio di take away.

Il menù proporrà un percorso gastronomico tra le due regioni, con antipasti a base di salumi e pecorino sardo, accompagnati da composta al mirto, oltre a piatti simbolo come le trofie al pesto con patate e fagiolini, la fregola ai frutti di mare, i malloreddus alla campidanese, l’agnello al mirto, il coniglio alla ligure e il tradizionale porceddu servito con pane carasau. Per concludere non mancheranno i dolci tipici come le seadas al miele e la panna cotta con riduzione al mirto.

La domenica sera sarà inoltre disponibile il tradizionale “Menù Balera” a prezzo speciale, con due proposte dedicate rispettivamente alla cucina sarda e a quella ligure.

Accanto alla cucina, come da tradizione del Maggiolone Social Park, spazio anche alla musica dal vivo.

Il programma prevede:

Venerdì 26 giugno

• ore 19.00 apertura cucine e area giochi

• ore 22.00 “Trachella”, in collaborazione con VaiTra: live music e dj set ispirati all’atmosfera dei grandi festival internazionali.

Sabato 27 giugno

• ore 19.00 apertura cucine

• ore 22.00 “Back to the Stars”, concerto tributo a David Bowie.

Domenica 28 giugno

• apertura a pranzo dalle 12.00 alle 15.00

• riapertura serale dalle 19.00

• ore 21.30 Luciano e Paola Live, appuntamento dedicato agli amanti del liscio.

Durante tutto il weekend saranno inoltre disponibili il tiro a segno, gli spazi dedicati alle famiglie e ai bambini e l’area ristorazione coperta.

Il Maggiolone Social Park continua così la sua ricca programmazione estiva, proponendo ogni settimana nuove sagre regionali, concerti ed eventi gratuiti che stanno trasformando l’Area Feste di Cassano Magnago in uno dei principali punti di riferimento dell’intrattenimento all’aperto della provincia di Varese.