Cassano Magnago, la maggioranza difende i lavori in piazza San Giulio: “Altro che casualità, è buon senso”

La riqualificazione di piazza San Giulio a Cassano Magnago continua ad alimentare il dibattito politico cittadino, trasformandosi nell’ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. A riaccendere i riflettori sulla questione è Rocco Dabraio, esponente della lista civica di maggioranza Poliseno per Cassano, che ha replicato duramente alle recenti critiche sollevate dal consigliere del Partito Democratico Tommaso Police, il quale aveva definito l’intervento un semplice “restyling” nato in modo casuale a seguito di un cantiere fognario improvvisato. Dabraio rigetta con forza questa ricostruzione, difendendo le scelte dell’amministrazione e parlando apertamente di una polemica strumentale che ignora la realtà dei dati e la programmazione della giunta.

Buon senso amministrativo contro casualità

Secondo la ricostruzione di Dabraio, il rifacimento della piazza non è affatto un’opera nata per caso o per rimediare a un imprevisto del sottosuolo. L’esponente della lista civica sottolinea come l’intervento fosse un punto fermo già nel programma elettorale della coalizione, pianificato ben prima che emergessero le criticità legate alle tubature.

«L’intervento su Piazza San Giulio – la replica di Rocco Dabraio, consigliere di Poliseno per Cassano – era inserito nel nostro programma elettorale del 2022, ben prima che emergesse la necessità dei lavori alla rete fognaria». La decisione di far coincidere i due cantieri viene quindi rivendicata come una scelta logica ed efficiente: «Quando è emerso l’intervento al sottosuolo, abbiamo fatto l’unica cosa sensata. Rifare il tratto di fognatura prima di rifare la superficie. Che senso avrebbe avuto asfaltare, mettere gli arredi urbani e poi spaccare tutto pochi mesi dopo? Questa non è mancanza di programmazione: si chiama buon senso amministrativo».

Il dibattito nelle commissioni e le accuse all’opposizione

L’attacco di Dabraio si sposta poi sul piano della coerenza politica, accusando la minoranza di avere la memoria corta rispetto ai passaggi istituzionali che hanno preceduto l’avvio dei lavori. I dettagli del coordinamento tra il cantiere fognario e la successiva riqualificazione superficiale sarebbero infatti stati sviscerati più volte nelle sedi opportune, alla presenza degli stessi consiglieri che oggi sollevano dubbi.

«Chi oggi grida alla “mancanza di visione” – punge Dabraio – siede da anni nelle commissioni formali, dove questa strategia di coordinamento è stata discussa e ribadita più volte. Le opzioni sono due: o non si è prestata attenzione durante i lavori istituzionali, o si preferisce ignorare la realtà per convenienza politica». Per la maggioranza, piazza San Giulio rappresentava un impegno preciso preso con i cassanesi, rallentato solo dalla necessità di mettere in sicurezza il sottosuolo prima di procedere con gli arredi esterni.

I primi segnali di rilancio per il centro storico

Al di là delle frizioni politiche, la nota della civica si concentra sui primi riscontri pratici che la nuova veste della piazza sta portando al tessuto commerciale e sociale del quartiere. Pur ammettendo che alcune fioriere non bastino a risolvere i problemi storici della zona, Dabraio evidenzia come il miglioramento estetico stia già attirando nuove attività economiche.

«L’unico concetto che condivido – conclude Dabraio, commentando le parole di Police – è che “il bello chiama il bello” ma, soprattutto, amo e voglio pensare che “il buongiorno si vede dal mattino”. E i segnali di questo buongiorno sono già concreti: in questi mesi uno studio di pilates ha aperto i battenti, a settembre aprirà un negozio di pasta fresca e il cambio di gestione della gelateria ha finalmente avuto la possibilità di esporre i tavolini all’aperto». La sfida per il rilancio del centro storico, conclude l’esponente di maggioranza, resta aperta e richiede il coinvolgimento di tutti, ma i primi passi amministrativi sono stati compiuti.