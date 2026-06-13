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Castellanza, presentazione dello spettacolo “Che spettacolo ’ste donne” e del video “Le Invisibili”

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno alle ore 11 alla Biblioteca Civica di Castellanza, in piazza Castegnate 2

sipario teatro

La Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza presenta il nuovo spettacolo teatrale e un video dedicato alla violenza di genere in Lombardia. Appuntamento sabato 20 giugno alla Biblioteca Civica di Castellanza. La Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza di Castellanza ha organizzato una conferenza stampa per presentare il nuovo spettacolo “Che spettacolo ’ste donne – vite al femminile tra gioie, fatiche e buonumore”. L’incontro si terrà sabato 20 giugno alle ore 11 alla Biblioteca Civica di Castellanza, in piazza Castegnate 2.

Lo spettacolo e il video in anteprima

Nel corso della mattinata sarà illustrato il nuovo progetto teatrale della compagnia, dedicato alle storie e alle esperienze femminili raccontate attraverso il linguaggio dello spettacolo. Durante l’incontro sarà inoltre presentato in anteprima il video “Le Invisibili – la violenza di genere in Lombardia”, realizzato in collaborazione con Polizia di Stato, Magistratura, Comune di Castellanza, Comune di Legnano, Pronto Soccorso dell’Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, Centro Antiviolenza Auser e Centro Antiviolenza Filo Rosa.

 

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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