Castelseprio laboratorio internazionale della ricerca: al via il progetto “Vista“ sulle pitture di Santa Maria foris portas

Castelseprio si conferma sempre più un punto di riferimento internazionale per la ricerca sul patrimonio culturale. Il Parco Archeologico e Antiquarium, sito Patrimonio Mondiale Unesco gestito dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia del Ministero della Cultura, ospiterà infatti il progetto Vista – Visual Investigation of Santa Maria foris portas: Techniques & Analysis, un’iniziativa scientifica di alto profilo dedicata allo studio delle celebri pitture murali della chiesa di Santa Maria foris portas.

Situato nel cuore della valle Olona, il complesso archeologico rappresenta uno dei più importanti siti dell’Italia settentrionale. Le sue origini affondano nell’età protostorica, ma il massimo splendore fu raggiunto durante il periodo longobardo, quando Castelseprio divenne il centro amministrativo del Seprio, territorio che comprendeva gran parte dell’attuale Varesotto, del Comasco e del Canton Ticino.

Fiore all’occhiello del sito è la chiesa di Santa Maria foris portas, custode di un ciclo pittorico considerato tra i più significativi del Medioevo europeo. Le scene dedicate all’infanzia di Cristo e alla vita della Madonna continuano però a sollevare interrogativi tra gli studiosi: restano infatti incerti l’autore delle opere, la loro precisa datazione e il significato complessivo del programma iconografico.

Per cercare di rispondere a questi quesiti, il progetto VISTA utilizzerà tecnologie diagnostiche avanzate e metodologie non invasive per analizzare materiali, tecniche esecutive e stato di conservazione degli affreschi. L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito di una prestigiosa call internazionale di E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science), confermando il valore scientifico del sito e la sua rilevanza a livello europeo.

Le indagini porteranno a Castelseprio ricercatori provenienti da diversi Paesi, trasformando il complesso in un vero laboratorio internazionale fondato sul confronto interdisciplinare tra archeologi, storici dell’arte, restauratori e specialisti delle scienze applicate ai beni culturali.

I risultati confluiranno in un importante intervento di valorizzazione che prevede il completo riallestimento museale della chiesa, con nuovi percorsi di visita studiati per migliorare accessibilità, comprensione e fruizione del monumento.

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo culturale promossa dal Ministero della Cultura, che negli ultimi anni ha investito nella ricerca, nella divulgazione e nel coinvolgimento della comunità locale. Tra le iniziative più significative figura anche “Frammenti di memoria”, mostra fotografica partecipata che raccoglie immagini e testimonianze degli abitanti del territorio, creando un dialogo tra passato e presente.

Con Vista, Castelseprio rafforza ulteriormente il proprio ruolo di eccellenza nello studio del patrimonio culturale, ponendosi al centro di una rete internazionale di ricerca chiamata a fare luce su uno dei più affascinanti misteri dell’arte medievale europea.

Il progetto va a sommarsi alle importanti novità emerse nell’estate 2025 quando durante la nona campagna di scavi nel Parco Archeologico emerse un edificio di epoca tardo-romana: la scoperta cambia la storia del sito Patrimonio Unesco e apre nuove prospettive di ricerca e valorizzazione culturale.