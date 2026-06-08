Castiglione Olona celebra Marinella Pirelli: al MAP una mostra tra luce, cinema e materia

Il Comune di Castiglione Olona e il [MAP] Museo Arte Plastica partecipano alla quinta edizione di Archivi Futuri, in programma dal 5 al 21 giugno 2026, con la mostra “Marinella Pirelli al MAP”, un progetto espositivo che rende omaggio a una delle figure più originali dell’arte italiana del secondo Novecento.

L’esposizione, visitabile dall’11 al 28 giugno negli spazi del Museo Arte Plastica, nasce dalla collaborazione tra l’Archivio Marinella Pirelli, Mazzucchelli 1849 e il museo castiglionese. Al centro del percorso, il dialogo tra le sperimentazioni plastiche e cinematografiche di Marinella Pirelli (Verona, 1925 – Varese, 2009) e la tradizione industriale del territorio, attraverso opere che intrecciano luce, immagini, materia e innovazione tecnologica.

Tra pittura, cinema sperimentale e installazioni, Marinella Pirelli ha sviluppato una ricerca artistica autonoma, facendo della luce un vero e proprio strumento poetico e creativo. Una visione che trova una sorprendente consonanza con l’esperienza del Polimero Arte Mazzucchelli, il laboratorio attivo tra il 1969 e il 1973 che trasformò i materiali plastici da semplice prodotto industriale a mezzo espressivo per artisti italiani e internazionali.

Le opere protagoniste della mostra sono Percorsi (2006) e Film Ambiente (1969), lavori che testimoniano la continua sperimentazione dell’artista con materiali come perspex e policarbonato, oltre all’uso innovativo della luce e delle immagini in movimento.

L’inaugurazione è in programma giovedì 11 giugno alle 18.30 al Museo Arte Plastica. La serata proseguirà alle 19.30 presso Mazzucchelli 1849, dove sarà proiettato il docufilm Animali Speciali, realizzato da Pietro Pirelli e dedicato alla figura dell’artista.

La mostra resterà aperta fino al 28 giugno con biglietto intero di 6 euro, valido anche per la visita al Museo Branda Castiglioni. Gli orari di apertura sono dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Tra gli appuntamenti collaterali, giovedì 18 giugno è prevista un’apertura serale straordinaria dalle 18 alle 20.30. A seguire il pubblico potrà assistere gratuitamente al concerto La Dolce Vita degli anni ’50 e ’60 con Patrick Mittiga & The Swing Crew, inserito nel cartellone del festival Musica nelle Residenze Storiche. Un’occasione per vivere il museo in una veste speciale, tra arte contemporanea, memoria industriale e musica dal vivo.

ARCHIVIFUTURI – Festival degli Archivi del Contemporaneo

mostra “MARINELLA PIRELLI AL MAP”

dall’11 AL 28 GIUGNO al Museo Arte Plastica (Via Roma, 29) di Castiglione Olona

inaugurazione giovedì 11 giugno ore 18.30

visita serale speciale giovedì 18 giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.30

a cura del Comune di Castiglione Olona e Archivi del Contemporaneo