Cavaria con Premezzo celebra i Santi Quirico e Giulitta: quattro giorni tra fede, musica e divertimento

Quattro giorni di appuntamenti religiosi, momenti di aggregazione e iniziative per tutte le età. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno Cavaria con Premezzo si ritrova per la Festa patronale dei santi Quirico e Giulitta, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire tradizione, spiritualità e intrattenimento.

Il programma prevede celebrazioni religiose, tornei sportivi, stand gastronomici, serate musicali, attività per famiglie e la tradizionale pesca di beneficenza, con iniziative distribuite tra la chiesa parrocchiale e l’oratorio.

Il momento spirituale apre la festa

Le celebrazioni si aprono giovedì 11 giugno alle 21 con una serata di adorazione, meditazione e preghiera nella chiesa parrocchiale. Un appuntamento rivolto in modo particolare ai collaboratori della parrocchia, ma aperto a tutta la comunità.

La dimensione religiosa resterà centrale anche nella giornata conclusiva di domenica, quando alle 10 sarà celebrata la Santa Messa Solenne dedicata ai santi patroni, seguita dalla tradizionale benedizione delle automobili.

Sport, gastronomia e musica nel fine settimana

La parte più festosa dell’evento prende il via venerdì 12 giugno. Alle 19.30 si disputa la tradizionale partita delle Vecchie Glorie, mentre nello stesso orario apre lo stand gastronomico. La serata prosegue alle 21 con il Fluo Party accompagnato dalla musica della band The Eleven.

Sabato 13 giugno spazio ai giovani e allo sport con i tornei di calcio in programma dalle 15.30. Dalle 19.30 torna lo stand gastronomico, mentre alle 21 il palco sarà affidato alla musica de I Rigadisco, protagonisti della serata musicale.

Domenica tra Color Run, giochi e mostra Lego

La giornata conclusiva sarà particolarmente ricca di appuntamenti. Dopo la celebrazione religiosa e il pranzo in oratorio con specialità pugliesi, in programma dalle 15 prenderanno il via giochi a stand, attrazioni e attività scientifiche dedicate a bambini e famiglie.

Alle 16 riaprirà lo stand gastronomico, mentre alle 17 partirà la Color Run, iniziativa ormai molto apprezzata che coinvolgerà partecipanti di tutte le età in una corsa all’insegna dei colori e del divertimento.

La serata si concluderà alle 21 con uno spettacolo musicale affidato agli artisti del paese, protagonisti di un momento dedicato ai talenti locali.

Mostra Lego e pesca di beneficenza

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la tradizionale pesca di beneficenza, mentre domenica sarà possibile visitare la mostra di mattoncini Lego, iniziativa pensata per appassionati e famiglie.