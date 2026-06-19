“C’è chi ha il capitano, noi abbiamo il generale”: Futuro Nazionale si struttura a Varese e guarda al 2027

Da movimento nato attorno alla figura del generale Roberto Vannacci a vero e proprio partito politico strutturato. I delegati della provincia di Varese di “Futuro Nazionale” si sono presentati ufficialmente al caffè Socrate per fare il bilancio dell’assemblea costituente di Roma e tracciare le linee guida della futura organizzazione territoriale. A guidare la squadra è l’avvocato Daniele Parisi, referente del comitato Varese 63, nominato componente dell’assemblea nazionale come primo degli eletti in Lombardia grazie a 18 preferenze e al voto compatto dei comitati locali. Parisi è uno degli artefici della prima grande riunione dei vannacciani a Varese in questo 2026, quando all’UnaHotel arrivarono in più di 600 persone per ascoltare il verbo del generale.

Rimane da capire come si strutturerà il partito e soprattutto come verranno incanalate le ambizioni dei vari esponenti dei comitati, soprattutto a Varese, dove accanto al gruppo di Parisi c’è il comitato guidato da Piero Galparoli, volto noto della politica cittadina per i suoi trascorsi in consiglio comunale e provinciale.

I numeri presentati indicano una crescita rapida: 14.000 tesserati a livello regionale e oltre 1.400 nella sola provincia di Varese dal primo marzo a oggi. Strutture associative come i attuali comitati non spariranno, ma affiancheranno i futuri coordinamenti regionali, provinciali e cittadini in via di nomina.

Nel mirino le amministrative 2027

La neonata formazione politica fissa già l’obiettivo sulle elezioni amministrative del 2027. La linea ufficiale emersa da Roma prevede la collocazione nell’alveo del centrodestra, ma i rappresentanti locali chiariscono subito i margini di manovra. «Speriamo si possa trovare una sintesi con gli altri partiti del centrodestra, altrimenti andremo da soli – ha spiegato Daniele Parisi –. Il partito è in crescita e non abbiamo motivo di dover cercare un alleato a tutti i costi. A livello locale ho buoni rapporti con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma aspettiamo le indicazioni nazionali».

Più netto Max Rogora, consigliere comunale a Busto Arsizio e tra i volti noti del movimento: «Nel 2027 in provincia di Varese possiamo cambiare la storia. A breve presenterò interrogazioni in consiglio comunale per far vedere che noi ci siamo sul territorio, cosa che altri partiti hanno dimenticato». Dal comitato Varese 63, Luca Iaconianni ha aggiunto: «Altri partiti non lo dicono, ma ci cercano già. C’è chi ha il capitano e c’è chi ha un generale».

I temi del programma: dai mutui all’orario di lavoro

In attesa del testo definitivo, i delegati hanno anticipato alcuni punti cardine discussi a Roma. Parisi ha evidenziato la proposta del “mutuo tricolore”, un finanziamento agevolato e garantito dallo Stato per l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, con un tasso d’interesse che decresce all’aumentare del numero dei figli per contrastare la crisi demografica. Sul fronte della giustizia e della sicurezza, l’avvocato ha rimarcato la necessità di escludere qualsiasi risarcimento del danno a favore dei malviventi in caso di eccesso colposo di legittima difesa all’interno delle proprietà private.

Massimiliano Nardi ha posto l’accento sul tema della “remigrazione” correlato alla sicurezza, mentre tra le voci dei giovani il gazzatese Paolo Scialò ha sollevato l’interesse per la proposta di riduzione dell’orario di lavoro giornaliero. Spazio anche alla scuola con l’intervento di Sara Maria Rasconà, che ha auspicato un ritorno alla meritocrazia e a una scuola più selettiva, oltre alla difesa della tradizione cattolica con il ritorno dell’obbligo di esposizione del crocifisso nelle classi.

I delegati sul territorio

All’incontro erano presenti diversi referenti dei 23 comitati provinciali che hanno preso parte alla trasferta romana. Tra i nomi al tavolo: Massimiliano Musolino (Gavirate 801), Alessandro Frisoli (Gallarate 450), Paolo Scialò (Gazzada Schianno 442), Sara Maria Rasconà, Luca Iaconianni ed Edoardo Buccianti (Varese 63), Sonia Carpanedo e Massimiliano Nardi (Busto Arsizio 445), e Max Rogora (Busto Arsizio 799). Tra gli assenti giustificati all’appuntamento odierno figurano il consigliere regionale Luca Ferrazzi, mentre continuano ad arrivare adesioni a Futuro Nazionale: gli ultimi in ordine di tempo ad aver abbracciato il movimento del generale Vannacci sono di Gallarate, entrambi ex amministratori comunali, vale a dire l’ex assessore Franco Liccati e l’ex sindaco Angelo Luini.