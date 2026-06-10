Cecilia Strada alla Festa dell’Unità di Varese per parlare di diritti e cittadinanza

Venerdì 12 giugno alle ore 20.30 alla Festa de l’Unità provinciale della Schiranna, in Via Vigevano 26 a Varese si accenderanno i riflettori su una delle tematiche più urgenti e cruciali del dibattito contemporaneo: la tutela dei diritti fondamentali. L’incontro, intitolato “Restiamo umani. Cosa resta quando i diritti arretrano”, vedrà la partecipazione straordinaria di Cecilia Strada, europarlamentare, da anni in prima linea nell’attivismo umanitario e sociale. Insieme a lei sul palco ci sarà Alice Bernardoni, Segretaria Provinciale del Partito Democratico di Varese.

Il dibattito offrirà un’importante occasione di riflessione sulle sfide globali e locali legate ai diritti civili e umani, analizzando cosa accade alle comunità e alle istituzioni quando i presidi di libertà e tutela iniziano a vacillare. Un dialogo aperto per capire come l’azione politica e l’impegno civile, sia a livello locale sia europeo, possano fare la differenza nel difendere la dignità di ogni individuo.

Come per tutte le serate della manifestazione, l’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. A fare da cornice all’evento ci saranno le storiche cucine della festa, pronte a offrire i piatti della tradizione a prezzi popolari per chiunque voglia cenare in compagnia prima o dopo il dibattito.