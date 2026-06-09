Cemento green ed economia circolare: la proposta degli Amici della Terra al Comune di Varese

Quando si affronta il tema del cambiamento climatico e della transizione ecologica, l’attenzione pubblica e politica tende a concentrarsi quasi esclusivamente sul comparto dei trasporti, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili o sulla digitalizzazione. Esiste tuttavia un settore industriale meno visibile, ma strutturalmente responsabile di una quota rilevante dell’inquinamento atmosferico del pianeta: la produzione del cemento, che secondo gli ultimi studi internazionali contribuisce da sola a circa l’8% delle emissioni mondiali di anidride carbonica.

Partendo da questo dato, l’associazione ambientalista Amici della Terra / Varese O.D.V. ha protocollato in data odierna, martedì 9 giugno 2026, una lettera ufficiale indirizzata all’Ufficio Tecnico del Comune di Varese. Il documento – inviato per conoscenza anche ad ANCE Varese, alla Camera di Commercio e alle principali sigle del mondo ecologista locale (Italia Nostra, WWF Insubria, Legambiente e Lipu) – avanza una proposta formale per introdurre la sperimentazione di materiali da costruzione innovativi ed ecosostenibili nei cantieri pubblici cittadini.

La spinta da Acerra: la cenere vulcanica nel ciclo produttivo

La proposta firmata dal presidente dell’associazione, l’avvocato Arturo Bortoluzzi, prende le mosse da una recente e significativa innovazione scientifica sviluppata nel Mezzogiorno. Presso il Critest (Centro di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo sostenibile) di Acerra, in provincia di Napoli, è stato avviato un progetto pilota in collaborazione con il gruppo Heidelberg Materials.

I ricercatori sono riusciti a mettere a punto una formula che prevede l’utilizzo della cenere vulcanica idoneamente trattata per sostituire parzialmente il clinker di cemento Portland, il componente principale del calcestruzzo la cui produzione richiede temperature elevatissime (oltre i 1.450 °C) con un enorme dispendio energetico. L’introduzione di questa matrice geologica naturale consente di abbattere drasticamente l’impronta di carbonio del materiale finito.

Oltre alla riduzione delle emissioni alla fonte, la sperimentazione campana ha evidenziato un ulteriore vantaggio ecologico legato alla logistica di cantiere: la capacità di intrappolare i composti inquinanti direttamente in sito, limitando la necessità di lunghi trasporti, riducendo i costi energetici di movimentazione e le emissioni diffuse associate alle polveri.

L’appello a Palazzo Estense per le opere di rigenerazione urbana

Secondo gli Amici della Terra, l’adozione di queste tecnologie edilizie di ultima generazione rappresenterebbe un’opportunità strategica per il Comune di Varese, in particolar modo nella pianificazione delle opere di rigenerazione urbana, nella manutenzione delle infrastrutture viabilistiche e nella realizzazione ex novo o efficientamento degli edifici scolastici e pubblici.

«La transizione ecologica richiede non soltanto nuove regole, ma anche nuove tecnologie capaci di coniugare sviluppo, qualità delle opere e tutela dell’ambiente – si legge nella nota trasmessa dal presidente Arturo Bortoluzzi –. In questa prospettiva, anche un materiale antico e tradizionale come il cemento può diventare protagonista di una stagione di profonda innovazione al servizio della comunità cittadina».

L’associazione ha chiesto esplicitamente all’Amministrazione comunale di farsi promotrice di un tavolo di confronto tecnico-scientifico che veda il coinvolgimento attivo delle università del territorio, dei centri di ricerca e delle imprese innovative del comparto edile varesino, così da verificare la fattibilità e la cantierizzazione di progetti pilota basati sul cemento green. Una visione che, come sottolineato in chiusura dagli Amici della Terra, richiama direttamente i principi di tutela della “casa comune” espressi nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, dove il progresso tecnologico viene strettamente subordinato alla responsabilità sociale verso le future generazioni.