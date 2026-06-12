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“Cena senza confini”: a Como una serata tra sapori, musica e racconti della tradizione ucraina

Sabato 13 giugno nella sede di Asylum piatti tipici, racconti, musica e momenti di convivialità per favorire il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca tra persone di provenienze diverse

bandiera ucraina

Un viaggio nella cultura ucraina attraverso il cibo, la musica e le testimonianze. È questo lo spirito di “Cena senza confini – Ucraina”, l’iniziativa in programma sabato 13 giugno alle 19.30 nella sede di Asylum, in via Colonna 7 a Camerlata, quartiere di Como.

L’evento nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra culture diverse e offrire ai partecipanti l’occasione di conoscere più da vicino le tradizioni ucraine, in un momento conviviale aperto alla cittadinanza.

Durante la serata verranno presentati alcuni piatti tipici della tradizione gastronomica ucraina, accompagnati da racconti e approfondimenti sulla cultura del Paese.

Nel menù sono previsti Deruny, frittelle di patate; Holubtsi, involtini di cavolo e  Mlyntsi con latte e marmellata, tradizionali crespelle dolci.

Il costo di partecipazione è di 10 euro.

Oltre alla cena, il programma prevede momenti dedicati alla scoperta della cultura ucraina attraverso racconti, musica e balli tradizionali. L’iniziativa punta a creare uno spazio di incontro e dialogo, valorizzando le storie e le esperienze delle comunità presenti sul territorio.

Per facilitare la partecipazione sarà inoltre disponibile il parcheggio al campo dell’oratorio di Camerlata.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al numero 335 1621007, dalle 14 alle 18.

L’evento è promosso da Asylum, con il coinvolgimento di Area Soci Comasca di Coop Lombardia, nell’ambito di un percorso dedicato all’inclusione, alla conoscenza reciproca e alla valorizzazione delle diverse culture presenti nella comunità locale.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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