CER Malpensa Insubria, mercoledì sera a Varese una serata aperta per capire come aderire

Mercoledì 17 giugno, alle 21, allo Spazio Yak di piazza De Salvo, si tiene una serata pubblica dedicata alla Comunità Energetica Rinnovabile Malpensa Insubria. L’iniziativa è promossa dai consigli di quartiere 7, 11 e 12 — Belforte Mentasti, San Carlo Bustecche Bizzozero e Giubiano Ospedali — e si rivolge a cittadini, imprese e associazioni del territorio.

L’incontro servirà a presentare il progetto nei suoi aspetti pratici: come funziona una CER, in che modo si aderisce e quali vantaggi economici sono previsti attraverso la condivisione delle risorse energetiche e l’accesso agli incentivi. Interverranno Dino De Simone, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Varese, e Massimo Bernardoni, del Segretariato Malpensa Insubria CER.

La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare i consigli di quartiere agli indirizzi consiglioquartiere7@comune.varese.it, consiglioquartiere11@comune.varese.it e consiglioquartiere12@comune.varese.it. Le coordinatrici dell’iniziativa sono Nadia Tortoreto, Isidora Colombo e Sabrina Cosma.

Cos’è una CER

Una CER (Comunità Energetica Rinnovabile) è un insieme di soggetti — cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni — che si associano per produrre, consumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili, tipicamente impianti fotovoltaici installati nel quartiere o sul territorio.

Il meccanismo di base è questo: chi ha i pannelli produce energia, chi non ce li ha può comunque “consumare” quella produzione in modo virtuale, purché sia allacciato alla stessa cabina elettrica di distribuzione. Lo Stato riconosce alla comunità degli incentivi economici (gestiti dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici) calcolati sull’energia effettivamente condivisa tra i membri.

I vantaggi sono sostanzialmente tre: riduzione della bolletta per i consumatori, incentivi economici redistribuiti tra i partecipanti e beneficio collettivo in termini di riduzione delle emissioni.

Il quadro normativo di riferimento è il decreto legislativo 199/2021, che ha recepito la direttiva europea RED II, e il decreto MASE del 2023 che ha definito le regole operative.