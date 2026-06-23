Cesano Maderno si prepara alla Notte Bianca: musica, spettacoli, mercatini e fontane danzanti nel centro città

Le vie del centro di Cesano Maderno si animeranno venerdì 26 giugno per una nuova edizione della Notte Bianca, l’evento che dalle 19 a mezzanotte porterà musica, spettacoli, cultura, intrattenimento e occasioni di incontro nel cuore della città. Negozi e attività commerciali resteranno aperti per tutta la serata, accompagnati da dj set, aperitivi, street food, mercatini e iniziative per tutte le età.

L’appuntamento coinvolgerà piazze, palazzi storici e spazi pubblici con un programma diffuso che unirà divertimento, arte e valorizzazione del territorio.

Apertura con mercatini e attività per tutti

A partire dalle 19 le vie del centro ospiteranno l’apertura straordinaria di negozi e bar, insieme a street food, musica e proposte curate dai commercianti e dalle associazioni locali. In programma anche un mercatino di hobbisti, esibizioni di artisti di strada e giochi tradizionali che accompagneranno il pubblico lungo tutto il percorso della manifestazione.

Conferenze, musica e scacchi alle 20

Alle 20 la Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo ospiterà la conferenza “Le reti invisibili della natura. Funghi, fiori e bugie urbane: un viaggio alla scoperta degli ecosistemi nascosti”, a cura della Lombardia Green Chemistry Association.

Nello stesso orario, in Piazza Monsignor Arrigoni, spazio alla musica con il concerto “Corde e Cortili. Viaggio nel cantautorato sotto le stelle” con Maria Allevi, voce, chitarra e strumenti acustici, promosso dalla Civica Accademia Musicale di Cesano Maderno.

Per gli appassionati di strategia, all’Auditorium Disarò si svolgerà un torneo di scacchi organizzato dall’ASD Mirhaht Tal.

Majorettes e visite serali a Palazzo Arese Borromeo

Alle 20.30, in via Volta, è prevista l’esibizione delle Majorettes di Cesano Maderno nei pressi del Bar Decanter.

Sempre in serata sarà possibile visitare Palazzo Arese Borromeo in autonomia con un’apertura straordinaria e un ingresso speciale al costo di 3 euro. L’ultimo accesso sarà consentito alle 23.15.

Danza e spettacolo finale con le fontane danzanti

La Notte Bianca proseguirà alle 21.15 in via Borromeo con un’esibizione di danza dedicata ai ritmi latini, tra bachata e salsa, organizzata da Fitness Dance Parco Borromeo in collaborazione con The River Hamburgeria.

Gran finale alle 22 in Piazza Esedra con lo spettacolo delle Fontane Danzanti, uno degli appuntamenti più attesi della serata, che chiuderà il programma con giochi d’acqua, luci e musica.

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento dei commercianti locali e delle associazioni di volontariato del territorio, con l’obiettivo di trasformare il centro cittadino in uno spazio di incontro e partecipazione per residenti e visitatori.

(immagine d’archivio)