Varese News

Saronno/Tradate

Cesate, motociclista di 45 anni muore nello scontro con un mezzo pesante

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via XII Strada e ha coinvolto una motocicletta e un mezzo pesante

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un altro incidente stradale con esito mortale sulle strade del Saronnese. Nella mattinata di oggi a Cesate, un motociclista di 45 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con un mezzo pesante avvenuto poco dopo le 10 in via XII Strada.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 e i soccorritori sono intervenuti in codice rosso. Sul posto sono arrivati rapidamente un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Rho. Per il motociclista, un uomo di 45 anni, però non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Coinvolto anche il conducente del mezzo pesante, un uomo di 56 anni, rimasto contuso.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso e i rilievi, con ripercussioni sulla viabilità della zona.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.