Cesate, motociclista di 45 anni muore nello scontro con un mezzo pesante

Un altro incidente stradale con esito mortale sulle strade del Saronnese. Nella mattinata di oggi a Cesate, un motociclista di 45 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con un mezzo pesante avvenuto poco dopo le 10 in via XII Strada.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 e i soccorritori sono intervenuti in codice rosso. Sul posto sono arrivati rapidamente un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Rho. Per il motociclista, un uomo di 45 anni, però non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Coinvolto anche il conducente del mezzo pesante, un uomo di 56 anni, rimasto contuso.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso e i rilievi, con ripercussioni sulla viabilità della zona.