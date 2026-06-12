Che fare con i bambini nel weekend del 12, 13 e 14 giugno a Varese e nel Varesotto

Si respira già aria d’estate in quest’ultimo weekend di primavera che inaugura ufficialmente le vacanze estive dei bambini che vanno scuola. In programma tantissime sagre e feste di paese che riservano attività particolari ai più piccoli e poi tanti laboratori tra archeologia e astronomia, escursioni a piedi o in bicicletta e spettacoli di circo e teatro.

EVENTI

CASSANO MAGAGO – Tre giorni di festa, simulazioni e solidarietà all’Area Feste che ospita la quarta edizione di Un Giorno da Pompiere, la manifestazione solidale promossa dal Comitato “Pompieri del Sempione 245” con simulazioni, concerti e attività per bambini – Qui tutte le info

ORIGGIO –Venerdì si inaugura la nuova porta del Parco dei Mughetti. Venerdì 12 giugno la presentazione del progetto, attività per bambini e un momento conviviale aperto alla cittadinanza – L’iniziativa

SPETTACOLI

VENEGONO INFERIORE – Cinque repliche sanato, dalle 16.30 alle 18 per lo spettacolo itinerante Robin Hood nel Parco del Seminario di Venegono. Evento per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni con partenza ogni 15 minuti a gruppo – Come partecipare

CUASSO AL MONTE – Domenica 14 giugno l’artista Sandro Sassi porta il Gera Circus in piazza Anfiteatro una performance che mescola teatro di strada, partecipazione degli spettatori e acrobazie spettacolari in un contesto completamente all’aperto – L’iniziativa

CADEGLIANO VICONAGO – Terra e Laghi Festival arriva a Villa Menotti domenica pomeriggio e propone a bambini e famiglie lo spettacolo Il Segreto del Bosco, con Claudio Massimo Paternò, Ladislava Laura Dujsikova, Ingrid Monacelli– L’evento

LAVENA PONTE TRESA – Per il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto in anfiteatro arriva La magia di Peter Pan. Protagonisti gli allievi del corso bambini, che sotto la guida esperta di Arianna Rolandi daranno vita ai celebri personaggi nati dalla penna di James Matthew Barrie – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

GEMONIO – Occhi aperti è un laboratorio di Collage fotografico per bambini in programma sabato 13 giugno alle ore 15 al Museo Bodini all’interno del Festival Archivi Futuri – L’iniziativa

CASTELSEPRIO – Sabato 13 giugno, in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, il Parco archeologico ospita nel pomeriggio Scatti dal passato, un laboratorio per bambini gratuito – Leggi qui

GORNATE OLONA – Il mestiere dell’archeologo è il laboratorio per bambini di domenica 14 giugno alle ore 15 al Monastero di TOrba in occasione delle Giornate europee dell’archeologia – I dettagli

VARESE – Nei fine settimana de’estate L’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma Astro Family Day, con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori – Come partecipare

TRADATE – Nelle domeniche pomeriggio di giugno al Parco Pineta arriva CostellAzioni e propone ai bambini una serie di laboratori gratuiti – alcuni su prenotazione – per conoscere meglio la natura in modo divertente e coltivando la manuralità – L’iniziativa

ESCURSIONI

BUSTO ARSIZIO – Parte sabato il programma 2026 di Curiosando in città con Busto nascosta: caccia ai dettagli della città”, una passeggiata che trasformerà le vie del centro in un percorso investigativo alla scoperta di segreti e curiosità – Tutto il programma

CASTELSEPRIO – In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, sabato sera il Parco archeologico di Castelseprio apre per Il bosco dopo il tramonto, una passeggiata guidata notturna in compagnia delle Gev – L’iniziativa

CASRIGLIONE OLONA – Domenica 14 giugno escursione gratuita di 20 chilometri lungo le ciclopedonali Ti-Ciclo-Via e Move On. Un percorso guidato tra cave storiche, ferrovia della Valmorea, mulini, industrie e biodiversità del territorio, accompagnati da Archeologistics e dalle Guardie Ecologiche Volontarie – Tutte le info

ISPRA – Tour in bici con le guide nel Parco della Quassa tra Ispra, Ranco e Angera. Domenica 14 giugno un percorso di circa trenta chilometri tra sentieri, strade sterrate e panorami sul Lago Maggiore. Dagli 8 anni – Tutte le informazioni

TRADATE – Sport e prevenzione a Tradate: nel rione Pineta è tempo di Fisiorun. Decima edizione della manifestazione podistica a passo libero che unisce il benessere fisico alla socialità con percorsi da 1,8 a 12 chilometri aperti a tutti i cittadini – Tutte le informazioni

SAGRE E FESTE

ARCISATE – Da venerdì 12 a domenica 14 giugno il Parco Lagozza di Arcisate ospita la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura: tre giorni tra gastronomia, musica, mercatini, laboratori, giochi per bambini e il Ciumm, il salamino tipico locale protagonista anche di dimostrazioni dal vivo – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Il 12 e 13 giugno all’area feste di via Carducci torna il SümiRock Summer Fest. Sul palco quattro band tra metal, crossover e alternative rock. Spazio anche a famiglie, hobbisti e iniziative per i più piccoli – Qui tutte le info

BIANDRONNO – Sabato 13 giugno al Bosco del Fauno, in piazza Cavour a Biandronno, arriva Frittissima… e non solo: stand gastronomico dalle 19 con fritti, salamelle e dolci, musica live dalle 21.30 con la Futura Band e iniziative per bambini e famiglie – Il programma

SARONNO – Sabato 13 e domenica 14 giugno “Vivi Colombara 2026” propone un ricco programma di iniziative per tutte le età con corsa podistica, torneo di scacchi, concerti, palo della cuccagna, laboratori, mostra fotografica e stand gastronomici – Qui tutte le info

MALGESSO – Nel weekend la 10° edizione di Fuck the Cancer, l’evento benefico patrocinato dal Comune che unisce la comunità nel ricordo di Erika, Lidio e Martina con attività per grandi e piccini e stand gastronomico sempre attivo – Leggi qui

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di sapori, musica e divertimento al Parco della Magana con la la Street Food Parade che proponr Silent Disco, mercatino solidale e attività per tutta la famiglia. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Da venerdì 12 a domenica 14 giugno l’oratorio di Morosolo, in piazza Giovanni XXIII a Casciago, ospita Morosoccer 2026: tornei di calcio, basket e petanque, grigliate, musica, dj set, quiz show, pilates e iniziative solidali per grandi e piccoli – L’evento

TRADATE – Sabato 13 e domenica 14 giugno Villa Castiglioni Fisogni, in via Giacomo Bianchi 25B a Tradate, apre al pubblico con Museo Fisogni Open: visite guidate gratuite ogni ora, musica, dj set, stand gastronomici, area bimbi e intrattenimento dalle 11 alle 24 – Tutte le info

VARESE – GiugnoOk compie 35 anni e festeggia con un mese di sport, musica e comunità. Dal 29 maggio al 26 giugno l’oratorio di Biumo Superiore ospita la 35ª edizione della manifestazione più amata del quartiere – Tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Al Parco Pratone dal 12 al 14 giugno c’è la Festa di Santa Maria organizzata dalla Proloco e dal Gruppo Alpini: country dance, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari e spettacolo pirotecnico finale. – Qui tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Venerdì 12 giugno alle 19 all’oratorio di San Fermo un incontro gratuito con la pedagogista Chiara De Giorgio dedicato alle relazioni familiari, alle differenze generazionali e alla comunicazione tra adulti e adolescenti – Tutte le info

CASSANO VALCUVIA – Sei sempre tu è il titolo della serata di dialogo su omosessualità e varianza di genere in programma venerdì 12 giugno al Centro Documentale. All’incontro, promosso da Agedo, parteciperanno genitori e figli con le loro testimonianze – L’iniziativa

SOLARO – sabato 13 giugno a Solaro il Family Hub propone un incontro gratuito di disostruzione pediatrica e taglio sicuro degli alimenti, rivolta a genitori, familiari e caregiver – Come partecipare

VARESE – Scuola, sport e disabilità: a Varese un convegno sulle strategie contro bullismo e disagio giovanile. L’appuntamento, promosso da Noi Moderati, si terrà sabato 13 giugno alla Sala Montanari. Tra gli ospiti la senatrice Giusy Versace, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Tempo di feste, sagre, spettacoli e musica dal vivo. Torna Morosoccer tra sport, solidarietà, musica e grigliate. Un abbraccio per la pace sul lago di Gavirate, ad Arcisate la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura – Che fare nel weekend