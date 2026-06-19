Che fare con i bambini nel weekend del 19, 20 e 21 giugno a Varese e nel Varesotto

Questo fine settimana apre ufficialmente all’estate con tanti eventi per celebrare in famiglia la bella stagione tra spettacoli, feste, laboratori e piccole esplorazioni – anche in notturna – per tutta la famiglia.

Da non perdere l’intero borgo di Masciago Primo che si trasforma per due giorni nel Paese dei bambini, senza auto e con tanti spettacoli, giochi e attività.

EVENTI

MASCIAGO PRIMO – Niente auto sabato e domenica nel borgo che diventa Il Paese dei Bambini. In programma splendidi spettacoli e battaglia di cuscini ma anche maschere, laboratori, animali, arte, concerti – I dettagli

VARESE – Anche la decima edizione del Varese Pride, sabato pomeriggio per le vie del centro città, sarà aperta come sempre dalle famiglie arcobaleno – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Domenica 21 giugno c’è Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere, l’evento promosso dalComune di Gavirate e dall’associazione Progetto Rughe ODV che porterà nel cuore del paese la mototerapia ideata dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera, insieme a spettacoli, attività sportive, laboratori, incontri e momenti dedicati alle famiglie – Il programma nel dettaglio

MARNATE – GORLA MINORE – FAGNANO OLONA – Sabato e domenica torna Girinvalle, l’evento che coinvolge grandi e piccini in una serie di attività divertenti alla scopreta del fiume Olona e di ciò che lo circonda – Tutto il programma

VEDANO OLONA – Domenica all’Arca del Seprio c’è la Festa d’Estate, una giornata tra animali, spettacoli e attività per tutti con passeggiate con gli asinelli, battesimo della sella, laboratori e un pranzo rustico per conoscere da vicino le attività della struttura e i suoi progetti inclusivi – L’iniziativa

VARESE – Con i Summer Days il palaghiaccio si apre alla città In programma per tutto il weekend fino a domenica prove gratuite di sport invernali, corsi in piscina e fitness, street food e lo show con i campioni medagliati alle Olimpiadi di Milano-Cortina – L’iniziativa

SPETTACOLI

ALBIZZATE – Parte venerdì 19 giugno con Ottopanzer show, alle ore 21 in piazza San Marco a Valdarno, la rassegna gratuita di teatro per famiglie Che Spettacolo promossa dal Comune e curata da L’Arca di Noe – Lo spettacolo

VARESE – Questo weekend al Multisala ImperoVarese arriva Toy Story 5, l’ultima vventura di una serie che da trent’anni appassiona generazioni di bambini – Leggi qui

ESCURSIONI

BUSTO ARSIZIO – Secondo appuntamento sabato con la nuova edizione di Curiosando in città. L’iniziativa Linee misteriose proporrà alle famiglie con ragazzi tra i 9 e i 13 anni un viaggio tra architettura e creatività, per osservare edifici e monumenti individuandone forme, linee e dettagli da riprodurre e interpretare – Tutto il programma

RODERO – Alla scoperta della fauna notturna nella Valle del Lanza con Donatello pipistrello, la speciale visita guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie venerdì sera con ritrovo alla stazione ferroviaria della Valmorea a Rodero – Come partecipare

CISLAGO – Domenica 21 giugno nel Bosco del Rugareto c’è il primo evento di orienteering aperto a tutti. La manifestazione è gratuita e propone due percorsi di diversa lunghezza pensati per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati in una sfida tra mappe e punti di controllo – Qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Nei fine settimana de’estate L’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma Astro Family Day, con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori – Come partecipare

TRADATE – Nelle domeniche pomeriggio di giugno al Parco Pineta arriva CostellAzioni e propone ai bambini una serie di laboratori gratuiti – alcuni su prenotazione – per conoscere meglio la natura in modo divertente e coltivando la manuralità – L’iniziativa

SAGRE E FESTE

CARNAGO – Dal 19 al 21 giugno arriva la Festa del Pesce di Carnago. Un weekend dedicato ai sapori del mare con specialità gastronomiche, fritto misto, musica dal vivo e intrattenimento per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno il Maggiolone Social Club propone tre giorni di festa tra cucina, musica dal vivo e momenti di aggregazione. In programma piatti della tradizione, concerti e attività aperte a tutta la cittadinanza – Tutte le info

LOCATE VARESINO – Il Palio del Seprio è la manifestazione che riunisce Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Venegono Inferiore e Castelseprio. Gran finale con giochi e premiazioni domenica 21 giugno a Locate Varesino – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO– Sabato al Parco Brazzelli la quinta edizine del Torneo NBK. In programma tornei maschili e femminili, mini basket, visite dermatologiche gratuite con LILT Varese e un grande aperitivo finale con DJ set – L’evento

VARESE– Ad Avigno si celebra la tre giorni che festeggia i 30 anni della “Avignofest” negli spazi rinnovati dell’oratorio –L’iniziativa

VARESE – “In Festa con Silvia” sabato e domenica a San Carlo unisce sport, musica e solidarietà per ricordare Silvia e raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le info

ORIGGIO –Sabato 20 giugno, a partire dalle 19, il Rifugio Lilli e il Vagabondo di Origgio ospiterà “Pasta a 4 zampe”, un appuntamento aperto a tutti pensato per raccogliere fondi a favore delle attività della struttura e della cura degli animali accolti – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 21 giugno Saronno partecipa alla Giornata Europea della Musica con un grande evento che vedrà protagonisti quattro corpi bandistici del territorio, chiamati ad animare la città con sfilate, esibizioni e momenti di condivisione aperti a tutta la cittadinanza – Qui tutte le informazioni

CERIANO LAGHETTO – Sabato 20 e domenica 21 giugno l’Area Feste di via I Maggio ospiterà la seconda edizione della manifestazione “Drèe al Cerv” promossa dal Comune insieme alle associazioni del territorio, con concerti, street art, cucina tradizionale, gonfiabili e attività per tutte le età – Qui tutte le info

ROVELLO PORRO – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno si svolge l’ultimo fine settimana del la Festa del Pesce, manifestazione organizzata dalla Protezione Civile di Rovello Porro. All’area feste di via Bernardino Luini cucina a base di pesce, musica dal vivo e attività per tutte le età – Qui tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Esci da quella stanza è il titolo dell’incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai in programma martedì 23 giugno alle ore 20.30 al Teatro di Varse. La serata è promossa dai Club Lions Insubria e Varisium a sostegno della comunità Il Pezzettinoed è un’occasione per i genitori per capire come aiutare i figli di oggi a crescere – Come partecipare

PER TUTTI – La provincia si colora di feste, sagre ed eventi. Tornano i Dialoghi del Sacro Monte portano studiosi ed esperti per leggere il presente, il Varese Pride, che celebra la sua decima edizione con la partecipazione di BigMama e Debora Villa, A Brinzio torna la Sagra del Cacciatore – Che fare nel weekend