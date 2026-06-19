Che fare con i bambini nel weekend del 19, 20 e 21 giugno a Varese e nel Varesotto
Passeggiate con gli asinelli o a caccia di pipistrelli e un intero borgo che diventa Paese dei bambini in questo fine settimana che apre ufficialmente all'estate
Questo fine settimana apre ufficialmente all’estate con tanti eventi per celebrare in famiglia la bella stagione tra spettacoli, feste, laboratori e piccole esplorazioni – anche in notturna – per tutta la famiglia.
Da non perdere l’intero borgo di Masciago Primo che si trasforma per due giorni nel Paese dei bambini, senza auto e con tanti spettacoli, giochi e attività.
EVENTI
MASCIAGO PRIMO – Niente auto sabato e domenica nel borgo che diventa Il Paese dei Bambini. In programma splendidi spettacoli e battaglia di cuscini ma anche maschere, laboratori, animali, arte, concerti – I dettagli
VARESE – Anche la decima edizione del Varese Pride, sabato pomeriggio per le vie del centro città, sarà aperta come sempre dalle famiglie arcobaleno – Tutte le informazioni
GAVIRATE – Domenica 21 giugno c’è Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere, l’evento promosso dalComune di Gavirate e dall’associazione Progetto Rughe ODV che porterà nel cuore del paese la mototerapia ideata dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera, insieme a spettacoli, attività sportive, laboratori, incontri e momenti dedicati alle famiglie – Il programma nel dettaglio
MARNATE – GORLA MINORE – FAGNANO OLONA – Sabato e domenica torna Girinvalle, l’evento che coinvolge grandi e piccini in una serie di attività divertenti alla scopreta del fiume Olona e di ciò che lo circonda – Tutto il programma
VEDANO OLONA – Domenica all’Arca del Seprio c’è la Festa d’Estate, una giornata tra animali, spettacoli e attività per tutti con passeggiate con gli asinelli, battesimo della sella, laboratori e un pranzo rustico per conoscere da vicino le attività della struttura e i suoi progetti inclusivi – L’iniziativa
VARESE – Con i Summer Days il palaghiaccio si apre alla città In programma per tutto il weekend fino a domenica prove gratuite di sport invernali, corsi in piscina e fitness, street food e lo show con i campioni medagliati alle Olimpiadi di Milano-Cortina – L’iniziativa
SPETTACOLI
ALBIZZATE – Parte venerdì 19 giugno con Ottopanzer show, alle ore 21 in piazza San Marco a Valdarno, la rassegna gratuita di teatro per famiglie Che Spettacolo promossa dal Comune e curata da L’Arca di Noe – Lo spettacolo
VARESE – Questo weekend al Multisala ImperoVarese arriva Toy Story 5, l’ultima vventura di una serie che da trent’anni appassiona generazioni di bambini – Leggi qui
ESCURSIONI
BUSTO ARSIZIO – Secondo appuntamento sabato con la nuova edizione di Curiosando in città. L’iniziativa Linee misteriose proporrà alle famiglie con ragazzi tra i 9 e i 13 anni un viaggio tra architettura e creatività, per osservare edifici e monumenti individuandone forme, linee e dettagli da riprodurre e interpretare – Tutto il programma
RODERO – Alla scoperta della fauna notturna nella Valle del Lanza con Donatello pipistrello, la speciale visita guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie venerdì sera con ritrovo alla stazione ferroviaria della Valmorea a Rodero – Come partecipare
CISLAGO – Domenica 21 giugno nel Bosco del Rugareto c’è il primo evento di orienteering aperto a tutti. La manifestazione è gratuita e propone due percorsi di diversa lunghezza pensati per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati in una sfida tra mappe e punti di controllo – Qui tutte le info
GIOCHI E LABORATORI
VARESE – Nei fine settimana de’estate L’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma Astro Family Day, con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori – Come partecipare
TRADATE – Nelle domeniche pomeriggio di giugno al Parco Pineta arriva CostellAzioni e propone ai bambini una serie di laboratori gratuiti – alcuni su prenotazione – per conoscere meglio la natura in modo divertente e coltivando la manuralità – L’iniziativa
SAGRE E FESTE
CARNAGO – Dal 19 al 21 giugno arriva la Festa del Pesce di Carnago. Un weekend dedicato ai sapori del mare con specialità gastronomiche, fritto misto, musica dal vivo e intrattenimento per grandi e piccoli – Tutte le informazioni
CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno il Maggiolone Social Club propone tre giorni di festa tra cucina, musica dal vivo e momenti di aggregazione. In programma piatti della tradizione, concerti e attività aperte a tutta la cittadinanza – Tutte le info
LOCATE VARESINO – Il Palio del Seprio è la manifestazione che riunisce Gornate Olona, Lonate Ceppino, la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Venegono Inferiore e Castelseprio. Gran finale con giochi e premiazioni domenica 21 giugno a Locate Varesino – Tutte le informazioni
BUSTO ARSIZIO– Sabato al Parco Brazzelli la quinta edizine del Torneo NBK. In programma tornei maschili e femminili, mini basket, visite dermatologiche gratuite con LILT Varese e un grande aperitivo finale con DJ set – L’evento
VARESE– Ad Avigno si celebra la tre giorni che festeggia i 30 anni della “Avignofest” negli spazi rinnovati dell’oratorio –L’iniziativa
VARESE – “In Festa con Silvia” sabato e domenica a San Carlo unisce sport, musica e solidarietà per ricordare Silvia e raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le info
ORIGGIO –Sabato 20 giugno, a partire dalle 19, il Rifugio Lilli e il Vagabondo di Origgio ospiterà “Pasta a 4 zampe”, un appuntamento aperto a tutti pensato per raccogliere fondi a favore delle attività della struttura e della cura degli animali accolti – Qui tutte le informazioni
SARONNO – Domenica 21 giugno Saronno partecipa alla Giornata Europea della Musica con un grande evento che vedrà protagonisti quattro corpi bandistici del territorio, chiamati ad animare la città con sfilate, esibizioni e momenti di condivisione aperti a tutta la cittadinanza – Qui tutte le informazioni
CERIANO LAGHETTO – Sabato 20 e domenica 21 giugno l’Area Feste di via I Maggio ospiterà la seconda edizione della manifestazione “Drèe al Cerv” promossa dal Comune insieme alle associazioni del territorio, con concerti, street art, cucina tradizionale, gonfiabili e attività per tutte le età – Qui tutte le info
ROVELLO PORRO – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno si svolge l’ultimo fine settimana del la Festa del Pesce, manifestazione organizzata dalla Protezione Civile di Rovello Porro. All’area feste di via Bernardino Luini cucina a base di pesce, musica dal vivo e attività per tutte le età – Qui tutte le informazioni
MAMMA E PAPÀ
VARESE – Esci da quella stanza è il titolo dell’incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai in programma martedì 23 giugno alle ore 20.30 al Teatro di Varse. La serata è promossa dai Club Lions Insubria e Varisium a sostegno della comunità Il Pezzettinoed è un’occasione per i genitori per capire come aiutare i figli di oggi a crescere – Come partecipare
PER TUTTI – La provincia si colora di feste, sagre ed eventi. Tornano i Dialoghi del Sacro Monte portano studiosi ed esperti per leggere il presente, il Varese Pride, che celebra la sua decima edizione con la partecipazione di BigMama e Debora Villa, A Brinzio torna la Sagra del Cacciatore – Che fare nel weekend
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