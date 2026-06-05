Che fare con i bambini nel weekend del 5, 6 e 7 giugno a Varese e nel Varesotto

Anche se per molti bambini e ragazzi della primaria l’ultmo giorno di scuola sarà ufficialmente lunedì 8 giugno, si respira già aria di vacanze in questo primo weekend di giugno. Per le famiglie tantissime escursioni guidate, anche gratuite, in occasione della Settimana nei parchi lombardi. E poi musei aperti di domenica, feste di piazza, laboratori in natura e tante occasioni per crescere e divertirsi, genitori e figli insieme.

EVENTI

CASTRONNO – Musica, sport e divertimento sabato e domenica per la Festa per la Fine della scuola promossa da Comitato genitori e Pro Loco per il divertimento di tutta la comunità tra tornei di basket, dj set, laboratori e giochi di una volta – Il programma

VARESE – Due giornate di festa e laboratori per bambini a Villa Mylius con il Creanza Market & Gin Fest tra artigianato indipendente, produttori di gin, street food, musica e iniziative per vivere il parco in un’atmosfera di festa e creatività – Qui tutte le info

VARESE – GiugnoOk compie 35 anni e festeggia con un mese di sport, musica e comunità. Dal 29 maggio al 26 giugno l’oratorio di Biumo Superiore ospita la 35ª edizione della manifestazione più amata del quartiere – Tutte le info

TRADATE– Sabato sera al Parco Pineta nuovo Picnic scientifico sotto le stelle con tante storie, osservazioni guidate del cielo, approfondimenti sulla biodiversità ed esplorazioni in EcoPlanetario – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Nasce il Festival del lago di Varese: sport, musica e natura protagonisti al Lido di Bodio Lomnago. Sabato 6 giugno il Lido ospiterà una manifestazione aperta a tutti organizzato dalla nuova associazione Circolo Remiero – Tutte le info

CASTELLO CABIAGLIO – La prima edizione del Festival dello Sport è una due giorni ricca di appuntamenti organizzata dal Bosco Verde con il patrocinio del Comune che prevede tornei di ogni tipo e musica dal vivo – L’iniziativa

GAVIRATE – Pranzi insieme, musica e giochi: da sabato 6 al via la Festa della Ciliegie a Oltrona al Lago con momenti conviviali e anche la curiosa gara di “sputo del nocciolo di ciliegia” – Tutte le informazioni

TERNATE – Sarà chiusa dai fuochi d’artificio la tradizionale Festa della Birra in programma nel weekend al parco Berrini tra serate gastronomiche, intrattenimento e il grande spettacolo pirotecnico sul lago – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TRADATE – Sabato sera dalle 20.30 c’è un‘Escursione notturna al Parco Pineta in cerca di cervi volanti e lucciole guidati dalle GEV del Parco a contatto con la natura – Come partecipare

LONATE POZZOLO – Venerdì sera alle 20.45 parte dall’ex dogana di Tornavento Caprimulbus, una visita guidata notturna alla scoperta di uno degli uccelli più caratteristici della brughiera – Come prenotare

CUNARDO – Domenica pomeriggio il Gruppo speleologico prealpino guida un’escursione adatta a tutti alla scoperta dell’Orrido di Cunardo, noto anche come Antro della Morte – L’iniziativa

SPORT

OLGIATE OLONA – Tre percorsi tra sport e inclusione domenica c’è In cammino con noi, la camminata non competitiva organizzata da Progetto Promozione Lavoro. Un evento aperto a tutti per riscoprire il territorio della Valle Olona e sostenere la solidarietà – Tutte le informazioni

SOLARO – Torna la Strasolaro: domenica la 15esima edizione della camminata aperta a tutti. Domenica 7 giugno la manifestazione podistica non competitiva che propone percorsi dedicati ad adulti, famiglie e bambini – Tutte le informazioni

Gallarate – Al parco di viale Milano a Gallarate torna la gimkana: la Crennese porta il ciclismo giovanile nel cuore della città. Il 2° Memorial Luisella Caligara Fossa è anche prova del campionato provinciale di Gimkana per la categoria Giovanissimi – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

MALNATE – Un bambino sogna di diventare Presidente della Repubblica. Crescendo scopre che per cambiare il Paese non serve una poltrona, ma il coraggio di partecipare. Volevo fare il Presidente va in scena domenica 7 giugno a Villa Braghenti a Malnate alle ore 16.30. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

VARESE – Ai Giardini Estensiarriva La Regina delle Nevi, spettacolo ispirato alla celebre fiaba che dopo un tour internazionale fa tappa nel Varesotto. Un’esperienza tra teatro, musica, scenografie e magia pensata per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

VARESE – Torna al cinema solo per un weekend Principessa Mononoke, uno dei capolavori più iconici del maestro giapponese dell’animazione Hayao Miyazaki al Miv e al Cinema Nuovo – Il film

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Nelle domeniche pomeriggio di giugno al Parco Pineta arriva CostellAzioni e propone ai bambini una serie di laboratori gratuiti – alcuni su prenotazione – per conoscere meglio la natura in modo divertente e coltivando la manuralità – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

INDUNO OLONA – Sabato 6 giugno al Centro Polivalente Anziani ASFARM un incontro gratuito con la pedagogista Chiara De Giorgio dedicato alle relazioni familiari, alle differenze generazionali e alla comunicazione tra adulti e adolescenti – Tutte le info

PER TUTTI – Il primo fine settimana di giugno colora la provincia di feste, sagre, concerti e spettacoli. In arrivo il Festival del lago di Varese, Archivifuturi porta alla scoperta di luoghi d’arte e storie, le Harley-Davidson invadono il centro di Varese – Che fare nel weekend