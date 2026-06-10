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Che fine ha fatto l’uomo scomparso nel lago di Monate? Continuano le ricerche con sub, sonar e droni

Le ricerche stanno proseguendo da oltre due settimane. Le sfide principali per gli operatori: la profondità del fondale e le poche informazioni a disposizione per orientare le indagini

Cadrezzate - elisoccorso

Non si fermano le ricerche dell’uomo di cui si sono perse le tracce sabato 23 maggio nel Lago di Monate. Da oltre due settimane, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno battendo palmo a palmo i fondali dello specchio d’acqua, ma al momento senza risultati.

La sfida della profondità

Sebbene il Lago di Monate sia di dimensioni ridotte rispetto ai laghi maggiori, in alcuni punti raggiunge profondità importanti. Al centro del lago, il fondale è sommerso sotto oltre 30 metri d’acqua, ma in alcuni punti si raggiungono anche i 50.

I sommozzatori intervengono nelle aree meno profonde, mentre nei tratti più impegnativi sono impiegati robot dotati di sonar, droni e strumentazioni per analizzare i fondali più profondi. Le operazioni stanno venendo coordinate dalla riva della Canottieri di Monate, che ha messo a disposizione dei soccorritori anche una piattaforma per preparare l’attrezzatura necessaria per le ricerche.

Oltre ai vigili del fuoco di Varese e ai carabinieri, le operazioni hanno coinvolto anche i sommozzatori del Comando di Torino e il supporto strumentale dei vigili del fuoco di Milano.

Poche informazioni per orientare le ricerche

L’altro problema che complica le indagini, sono le informazioni limitate in mano ai vigili del fuoco, che rendono impossibile circoscrivere l’area dove concentrare le ricerche. L’unica testimonianza a disposizione degli operatori è stata infatti quella di un gruppo di ragazzi in pedalò, che avrebbe dato l’allarme dopo aver visto un kayak abbandonato al largo, con accanto un cappellino galleggiare.

Le prime informazioni sul disperso

Secondo quanto noto, la persona scomparsa sarebbe un uomo di 65 anni residente del Milanese. L’uomo si sarebbe allontanato da casa con uno scooter (ritrovato nei pressi del Lago di Monate). Arrivato al lago, il 65enne avrebbe poi noleggiato un kayak in una delle spiagge per raggiungere il largo.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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