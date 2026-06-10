Che fine ha fatto l’uomo scomparso nel lago di Monate? Continuano le ricerche con sub, sonar e droni
Le ricerche stanno proseguendo da oltre due settimane. Le sfide principali per gli operatori: la profondità del fondale e le poche informazioni a disposizione per orientare le indagini
Non si fermano le ricerche dell’uomo di cui si sono perse le tracce sabato 23 maggio nel Lago di Monate. Da oltre due settimane, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno battendo palmo a palmo i fondali dello specchio d’acqua, ma al momento senza risultati.
La sfida della profondità
Sebbene il Lago di Monate sia di dimensioni ridotte rispetto ai laghi maggiori, in alcuni punti raggiunge profondità importanti. Al centro del lago, il fondale è sommerso sotto oltre 30 metri d’acqua, ma in alcuni punti si raggiungono anche i 50.
I sommozzatori intervengono nelle aree meno profonde, mentre nei tratti più impegnativi sono impiegati robot dotati di sonar, droni e strumentazioni per analizzare i fondali più profondi. Le operazioni stanno venendo coordinate dalla riva della Canottieri di Monate, che ha messo a disposizione dei soccorritori anche una piattaforma per preparare l’attrezzatura necessaria per le ricerche.
Oltre ai vigili del fuoco di Varese e ai carabinieri, le operazioni hanno coinvolto anche i sommozzatori del Comando di Torino e il supporto strumentale dei vigili del fuoco di Milano.
Poche informazioni per orientare le ricerche
L’altro problema che complica le indagini, sono le informazioni limitate in mano ai vigili del fuoco, che rendono impossibile circoscrivere l’area dove concentrare le ricerche. L’unica testimonianza a disposizione degli operatori è stata infatti quella di un gruppo di ragazzi in pedalò, che avrebbe dato l’allarme dopo aver visto un kayak abbandonato al largo, con accanto un cappellino galleggiare.
Le prime informazioni sul disperso
Secondo quanto noto, la persona scomparsa sarebbe un uomo di 65 anni residente del Milanese. L’uomo si sarebbe allontanato da casa con uno scooter (ritrovato nei pressi del Lago di Monate). Arrivato al lago, il 65enne avrebbe poi noleggiato un kayak in una delle spiagge per raggiungere il largo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.