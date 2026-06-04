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Busto Arsizio/Altomilanese

Chiuso nella notte lo svincolo di Busto Arsizio sulla A8 per chi arriva da Milano

Sarà chiusa dalle 00:00 alle 6:30 di domenica 7 giugno. Il provvedimento è necessario per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, dalle 00:00 alle 6:30 di domenica 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza o a Gallarate.

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Roberta Bertolini
roberta.bertolini@varesenews.it

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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