Chiuso nella notte lo svincolo di Busto Arsizio sulla A8 per chi arriva da Milano
Sarà chiusa dalle 00:00 alle 6:30 di domenica 7 giugno. Il provvedimento è necessario per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia
Sulla A8 Milano-Varese, dalle 00:00 alle 6:30 di domenica 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza o a Gallarate.
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