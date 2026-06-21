Chiusure serali della diramazione autostradale tra Sesto Calende e Castelletto Ticino per verifiche nelle gallerie

Un intervento programmato di manutenzione e ispezione delle gallerie interrompe la circolazione notturna su un tratto della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Autostrade per l’Italia comunica che dalle 22 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 giugno rimarrà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, per i veicoli che viaggiano in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Nello stesso arco di tempo la stazione di Sesto Calende Vergiate rimarrà sbarrata in entrata per tutte le direzioni, impedendo l’accesso sia verso la A26 sia verso la A8 Milano-Varese.

La società autostradale ha definito i percorsi alternativi per ovviare ai disagi. Chi viaggia sul tratto chiuso e deve superare il blocco, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, può percorrere la statale 33 del Sempione verso Gravellona Toce, immettersi sulla statale 32 e rientrare sulla diramazione alla stazione di Castelletto Ticino.

Per gli automobilisti che trovano chiusa l’entrata di Sesto Calende Vergiate e devono muoversi verso la A26, l’ingresso alternativo consigliato è quello di Castelletto Ticino. Chi invece ha la necessità di immettersi verso la A8 Milano-Varese può utilizzare la stazione di Besnate