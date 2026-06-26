Ci sono 20 miliardi di euro nei conti correnti delle famiglie del Varesotto: così è cambiato il risparmio in 15 anni

Quasi venti miliardi di euro. È quanto le famiglie della provincia di Varese tengono fra conti correnti, libretti di risparmio e prodotti postali: 19,4 miliardi alla fine del 2025, secondo le statistiche territoriali della Banca d’Italia. Una cifra che da sola pesa per il 72% di tutta la raccolta del sistema creditizio provinciale, molto più di quanto depositino imprese, amministrazioni pubbliche e società finanziarie messe insieme. Il risparmio, in altre parole, qui è soprattutto una faccenda di famiglie.

Guardando indietro, la curva racconta una crescita lunga e costante. Dai 13,1 miliardi del 2011 si è arrivati ai 19,4 di oggi: un più 48% in quindici anni, in valori nominali. Ma il dettaglio più interessante sta nelle inflessioni recenti. Tra la fine del 2019 e la fine del 2021 i depositi delle famiglie sono saliti dell’11,6% in soli due anni: è il “risparmio forzato” della pandemia, quando i lockdown comprimevano i consumi e i soldi si accumulavano sui conti. Il picco arriva a fine 2022, a quota 19,68 miliardi. Poi qualcosa cambia: nel 2023 i depositi calano del 3,8%, prima di risalire lentamente.

Il tesoro che non si vede: il fattore Svizzera

C’è però un convitato di pietra in questi numeri, ed è il confine. Varese è terra di frontalieri: decine di migliaia di lavoratori che ogni giorno varcano il valico verso il Canton Ticino e incassano lo stipendio in franchi. Una quota consistente di quei redditi non finisce sui conti italiani, ma resta depositata in banche svizzere, del tutto fuori dal raggio delle statistiche della Banca d’Italia, che fotografano solo gli intermediari italiani.

Il risparmio reale dei varesini è quasi certamente più alto di quello che i dati mostrano: una parte vive oltreconfine, in franchi.

È una distorsione che riguarda Varese più di quasi ogni altra provincia lombarda, e va tenuta presente in ogni confronto: il dato provinciale qui è strutturalmente sottostimato. Non sappiamo di quanto, nessuno pubblica i depositi dei frontalieri nelle banche ticinesi, ma sappiamo che esiste e che spinge verso il basso la posizione di Varese in qualunque classifica.

Il confronto regionale: dietro Como, Lecco e Monza

E qui arriva la notizia meno scontata. Rapportando i depositi alla popolazione residente, ogni varesino ha mediamente 21.946 euro di risparmio liquido e postale. Sembra molto, ma in Lombardia colloca la provincia al settimo posto su dodici, sotto la media regionale di 24.097 euro. Soprattutto, Varese è superata da tutte le sue “gemelle” pedemontane: Lecco (25.003 euro), Monza e Brianza (24.293) e Como (23.994) mettono in banca più dei varesini.

La sorpresa Sondrio, la provincia formica

A spiazzare è il secondo posto di Sondrio, la più piccola e periferica delle province lombarde, alpina e con redditi tutt’altro che da primato. Eppure i suoi abitanti accantonano 26.486 euro a testa, più di Como, più di Brescia, più di Varese. È la conferma di un pattern noto: sono le province minori, più anziane e meno esposte alla finanza d’investimento a tenere in banca la quota più alta del proprio reddito. Dove circola meno ricchezza si è più prudenti, e la liquidità resta sul libretto invece di muoversi verso titoli e fondi.

Il primato di Milano (e quello che i dati non dicono)

In cima alla classifica, com’era prevedibile, c’è Milano: 28.077 euro pro capite, frutto di redditi medi nettamente superiori al resto della regione. Ma proprio Milano illustra il limite di questa fotografia. Nel capoluogo lombardo la ricchezza delle famiglie è investita molto più che altrove in BTP, azioni, fondi comuni e gestioni patrimoniali, tutta roba che i depositi non contano. Paradossalmente, quindi, il vero divario di ricchezza fra Milano e il resto della Lombardia è probabilmente ancora più ampio di quanto suggerisca questo grafico: la parte “liquida” è solo la punta dell’iceberg.

Resta il quadro di fondo: i varesini risparmiano, e parecchio, ma meno dei loro vicini più diretti. Tra un tesoro nascosto oltreconfine e una propensione al risparmio liquido più contenuta della media, la provincia di Varese si conferma un caso a sé nella geografia del denaro lombardo.

Come leggere questi numeri

I dati provengono dalla tavola “Depositi bancari e risparmio postale per provincia e settore della clientela” della Base Dati Statistica della Banca d’Italia, aggiornata al 31 dicembre 2025, classificata per residenza della clientela (non per sede dello sportello). La popolazione è Istat al 1° gennaio 2026.

L’aggregato comprende conti correnti, depositi a risparmio, depositi vincolati, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi postali. Non include titoli in custodia (BTP, azioni, obbligazioni), fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze e previdenza: misura il risparmio liquido e postale, non la ricchezza finanziaria complessiva. I valori sono nominali, non corretti per l’inflazione.