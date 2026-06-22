Cibo, animazione e tributi musicali: arriva la seconda edizione dei “Sapori d’Estate” a Malnate

Quattro giorni di buon cibo, musica dal vivo e divertimento all’aria aperta animeranno l’estate di Malnate. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026, il parcheggio di via Gasparotto ospiterà la seconda edizione del “Sapori d’Estate a Malnate – Street Food & Music Festival”, un evento a ingresso gratuito patrocinato dal Comune di Malnate in collaborazione con l’associazione SOS Malnate e l’organizzazione Italia on the Road – Cucine Itineranti.

Cibo di strada e relax per tutte le età

Il festival offrirà una vasta scelta di specialità enogastronomiche tradizionali grazie ai diversi camioncini di street food presenti, affiancati da un accurato servizio bar e ristorazione. Per consentire a famiglie e giovani di godersi le serate in comodità, verrà allestita un’apposita area relax attrezzata con tavoli e panche. L’appuntamento per l’aperitivo e la cena è fissato a partire dalle ore 17:00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, sarà attivo il servizio di truccabimbi gratuito tutte le sere, offrendo un intrattenimento sicuro e colorato per i bambini mentre i genitori si godono i piatti tipici e l’atmosfera di festa.

Il programma dei concerti sul palco di via Gasparotto

La musica sarà la grande protagonista di questa seconda edizione, con una line-up di spettacoli dal vivo che prenderanno il via ogni sera a partire dalle ore 21:00. Si comincerà giovedì 9 luglio con la serata tributo agli 883 e a Max Pezzali portata sul palco dalla “88BAND”, ideale per riascoltare i grandi successi pop che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila.

Venerdì 10 luglio l’atmosfera si scalderà con il rock italiano grazie alla “Compagnia del Blasco”, che proporrà un energico tributo a Vasco Rossi. Sabato 11 luglio sarà invece il turno della scatenata “Festa Anni 90 con Megamix”, accompagnata dall’animazione del vocalist Andrea Bassi per una notte interamente dedicata ai ritmi dance di quel decennio. Il festival si chiuderà in bellezza domenica 12 luglio con le note di Luciano Ligabue, interpretate dalla “Liga Rockstar Band”.