Ciceri ripercorre la stagione in biancorosso: “Abbiamo sempre sudato la maglia. Futuro? Do la priorità al Varese”

Il percorso del Varese in questa stagione si chiude con un bilancio che mescola la soddisfazione per la crescita strutturale alla consapevolezza delle difficoltà superate in un girone complesso. L’allenatore Andrea Ciceri ha analizzato l’annata appena conclusa, sottolineando come la squadra sia riuscita a ricostruirsi un’identità e una credibilità, partendo da una situazione di incertezza iniziale per arrivare fino alla finale dei playoff. Al centro della riflessione ci sono il rapporto con la piazza, la gestione di un gruppo che ha scommesso sul rilancio di molti singoli e la prospettiva di un futuro che mira al ritorno nel professionismo.

Un anno di crescita e pressione

«Il percorso di quest’anno è stato sicuramente formativo per me – spiega il mister –, allenare in una piazza così importante mi ha insegnato a restare distante dalle polemiche sterili, dai social e da certe situazioni ambientali. Varese non è come Sangiuliano o Fiorenzuola; qui si respira una storia e un blasone che comportano una pressione e un’attenzione di livello superiore. Questo clima ha aiutato me a crescere e ha permesso ai giocatori di fare un cammino non facile, partendo dall’inizio e arrivando in fondo con pochissime variazioni nel gruppo. Abbiamo scommesso su profili che dovevano rilanciarsi per problemi fisici o di rendimento e il tempo non è stato speso invano: molte parabole sono state positive».

Le basi per il futuro e i playoff

«Anche per la società è stato un anno importante – prosegue Ciceri –. Non ci hanno chiesto di vincere, ma di costruire qualcosa di significativo nel loro progetto di crescita strutturale, che include il settore giovanile. Penso che ora ci sia una base solida da cui ripartire, sia per le prestazioni che per i risultati: arrivare ai playoff era fondamentale, considerando che l’anno precedente erano mancati. Ho percepito che col passare del tempo la considerazione nei nostri confronti è cresciuta: all’inizio potevamo sembrare una “armata Brancaleone” o una nobile decaduta piena di incognite, ma col tempo gli avversari hanno iniziato ad affrontarci con crescente rispetto e attenzione».

Numeri, infortuni e avversari

Nonostante un gioco spesso propositivo e aggressivo, il mister ha ammesso che la finalizzazione è stata uno dei punti deboli della squadra, influenzata anche da assenze pesanti nel reparto offensivo durante i momenti chiave del torneo. «A volte mi scoccia leggere di un bilancio troppo equilibrato – spiega l’allenatore – perché sembra il sintomo di una squadra poco coraggiosa o mediocre, quando invece lo staff e i ragazzi hanno dato tutto. I dati statistici dicono che abbiamo comandato molte partite, restando quasi sempre nella metà campo avversaria e mostrando aggressività, ma purtroppo il numero di gol segnati è rimasto troppo basso, anche a causa degli infortuni, come quello di Romero. È stato un girone di ottimo livello, con squadre consolidate come il Chisola o piazze storiche come Sanremo; vedere società importanti finire ai playout dimostra quanto sia stata dura restare sempre sul pezzo senza crollare».

I momenti chiave della stagione

«Se devo guardare indietro – ripercorre la stagione mister Ciceri – le delusioni più grandi sono state le sconfitte contro Ligorna all’andata e NovaRomentin al ritorno: due “legnate” inaspettate che hanno fatto male. Di contro, porto nel cuore due vittorie: quella di Sanremo, arrivata in un momento criticissimo in cui il nostro destino sembrava segnato, e quella contro la capolista Vado al ritorno. Battere la squadra che poi ha vinto il campionato, proprio dopo la brutta di Romentino, ha dimostrato che potevamo dire la nostra contro chiunque. Questi passaggi danno valore a tutta la stagione e testimoniano la forza di un gruppo che non ha mai smesso di lottare».



Il mercato e le scelte tecniche

«Sul mercato abbiamo dovuto affrontare molti rifiuti iniziali – ammette Ciceri – pensavo che Varese fosse una piazza più appetibile, invece molti giocatori importanti ci hanno snobbato per questioni di budget o di procuratori. Abbiamo dovuto puntare su chi aveva voglia di rilanciarsi o su profili che già conoscevamo. Forse a dicembre avremmo potuto inserire un paio di giovani in più, dato che avevamo perso elementi come Salera e Donarini, ma nel complesso le scelte sono state giuste rispetto alle nostre possibilità. Anche il rischio di schierare un portiere under al primo anno è stato ponderato, sebbene in una piazza così si paghi inevitabilmente qualcosa in termini di esperienza e personalità».

Prospettive e permanenza

«Ora aspetto con serenità gli sviluppi societari – conclude l’allenatore –. Il patron si è detto soddisfatto del lavoro svolto e questo mi dà fiducia. Ho detto scherzando al patron di comprare un paio di profili importanti per poterci giocare il primo posto con tutti, ma so che la società deve fare le proprie valutazioni con calma. Do la priorità assoluta al Varese per il rispetto e la serietà che mi hanno dimostrato: in Serie D non è facile trovare un ambiente così sano e professionale. Sarebbe bello continuare questo percorso insieme per puntare, nel giro di qualche anno, a riconquistare il professionismo e a mantenerlo stabilmente. L’orgoglio più grande resta quello di aver guidato un gruppo che si è sempre comportato bene a livello disciplinare con la società e con i tifosi. La mia speranza era che i ragazzi sudassero sempre la maglia e vedere questo attaccamento, che ci ha permesso di raggiungere la finale playoff, è la gratificazione migliore. Ci sono stati momenti difficili, incluse alcune contestazioni, ma sono sempre state civili e orientate al bene della squadra. Varese sta crescendo in modo evidente, anche grazie a un settore giovanile che inizia a produrre elementi pronti per la prima squadra: questa compattezza è la chiave per affrontare le sfide future».

Non si sa ancora quale sarà il futuro di Andrea Ciceri, che il 5 giugno “festeggerà” l’anno sulla panchina biancorossa. La società non si è ancora esposta, ma allo stesso tempo non ha ancora annunciato l’addio con l’allenatore di Lodi. Nei prossimi giorni sono attese novità a riguardo, ma la sensazione è che più passi il tempo, più la strada della conferma si rinforzi.