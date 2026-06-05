Ciclabile di viale Belforte, Civati incontra il tabaccaio Squillace: confronto aperto ma resta il nodo dei paletti

Un primo confronto sul posto c’è stato, utile a mettere a verbale le rispettive posizioni, anche se le distanze restano significative. La discussione sulla nuova pista ciclo-pedonale di viale Belforte ha vissuto un momento di dialogo diretto tra l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Andrea Civati, e il commerciante Pietro Squillace, titolare della tabaccheria situata lungo l’arteria e portavoce del malessere suo e dei negozianti del comparto.

L’incontro ravvicinato ha ridefinito l’agenda dei prossimi passaggi: l’appuntamento inizialmente fissato per martedì 9 giugno è stato annullato, ma l’intenzione espressa dalle parti è quella di riaggiornarsi e rivedersi in futuro per cercare una sintesi, non appena si saranno raffreddati i toni della protesta immediata.

Il faccia a faccia e i dati sulla sicurezza

L’assessore Civati si è recato personalmente in viale Belforte per verificare l’andamento del cantiere e ascoltare i dubbi legati alla perdita di posti auto e alle difficoltà per le soste veloci dei clienti. Durante il colloquio, l’esponente della giunta ha mostrato i dati sulla viabilità cittadina: «Abbiamo analizzato insieme un dato: ogni 16 incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti in città, uno avviene su questo viale. Ci sono stati feriti, anche gravi, ed è per questo che stiamo lavorando. In questi mesi abbiamo già introdotto diversi correttivi grazie ai confronti con residenti, attività commerciali e Consiglio di Quartiere, e continueremo a farlo. L’obiettivo del Comune resta quello di mettere in sicurezza la strada senza penalizzare il commercio di vicinato, lasciando aperta la porta a modifiche in corso d’opera. Ci aggiorneremo più avanti».

La replica del commerciante: «Rivediamoci, ma i paletti vanno tolti»

Dal canto suo, Squillace ha ribadito la linea dei negozianti della zona, chiedendo con fermezza la rimozione delle barriere fisiche che delimitano la corsia ciclabile: «L’assessore per ora continua sulla sua linea. Durante l’incontro gli ho chiesto anche come mai non abbia pensato di proseguire la pista da Schiranna a Casbeno, vicino a dove risiede. In ogni caso, la nostra mobilitazione non si ferma: io vado avanti e già domani, sabato 6 giugno, sarò ancora davanti al mio local alle 9. Ho invitato i colleghi e i residenti del quartiere a partecipare».

Nonostante il rinvio del tavolo della prossima settimana, l’interlocuzione non è interrotta: ci sarà un nuovo incontro più avanti per valutare l’impatto reale dei lavori, una volta terminata la fase critica del cantiere.